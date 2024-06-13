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НАСА прокомментировало слухи о переговорах по отработке сценария ЧП на МКС

ВАШИНГТОН, 13 июн — РИА Новости. Фрагмент переговоров при отработке учебного сценария внештатной ситуации на борту Международной космической станции по ошибке попал в эфир прямой трансляции НАСА, породив в социальных сетях слухи о ЧП на орбите, сообщил РИА Новости представитель американского космического агентства.

Источник: NASA

Он заверил, что с экипажем все в порядке, и планы выхода в открытый космос в четверг остаются в силе.

«На борту МКС нет никакой чрезвычайной ситуации. Примерно в 17.28 по времени центральной части США (1.28 мск четверга) в прямой эфир НАСА попало аудио наземного симуляционного канала на земле», — сказал собеседник агентства.

Запись, случайно ставшая достоянием общественности, относилась к учебному сценарию недомогания у одного из членов экипажа при прохождении декомпрессии.

«Все члены экипажа МСК спали в это время. Все здоровы и в безопасности. Завтрашний выход в открытый космос начинается в 8.00 по времени восточного побережья США (15.00 четверга мск), как и было запланировано», — сказал представитель НАСА.