НАСА профинансирует создание спутника-инспектора

В рамках миссии космический аппарат Otter размером с бытовую микроволновую печь приблизится на расстояние сотен метров к нескольким вышедшим из эксплуатации американским спутникам. «Миссия SSPICY предназначена для отработки технологий, необходимых для коммерческих возможностей США по обслуживанию спутников, логистике или утилизации», — сказал представитель НАСА Бо Наас.