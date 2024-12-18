NASA пообещало вернуть с МКС экипаж Starliner не раньше марта 2025 года

НЬЮ-ЙОРК, 18 декабря. /ТАСС/. Астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс, в июне прибывшие на МКС в составе экипажа первой пилотируемой миссии корабля Boeing Starliner, вернутся на Землю не раньше марта следующего года. Об этом во вторник сообщило Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
«[Миссия] Crew-10 с экипажем из четырех человек направится к МКС не ранее конца марта. Миссия Crew-9, в состав которой входят астронавты Ник Хейг, Сунита Уильямс, Бутч Уилмор и космонавт Роскосмоса Александр Горбунов, вернутся на Землю после прибытия Crew-10 в космическую лабораторию. Так называемый период передачи дел позволит Crew-9 поделиться с новоприбывшим экипажем усвоенными уроками», — говорится в заявлении на сайте NASA.
В экипаж миссии Crew-10 входят космонавт Роскосмоса Кирилл Песков, астронавты NASA Энн Макклейн и Николь Айерс, астронавт Японского космического агентства Такуя Ониси. Изначально планировалось, что они отправятся на МКС в феврале следующего года.
Корабль Boeing Starliner был запущен корпорацией Boeing 5 июня — это стало для него первым пилотируемым запуском. На борту корабля находились астронавты Бутч Уилмор и Сунита Уильямс. Первоначально планировалось, что они пробудут на МКС 8 дней и вернутся 14 июня. Позднее из-за неисправности корабля, связанной с отказом нескольких маневровых двигателей при стыковке, сроки возвращения были сдвинуты сначала на 26 июня, а затем на неопределенный срок.
В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю на корабле Crew Dragon. Для этого экипаж Crew-9, отправившийся к МКС в сентябре, был сокращен вдвое. Изначально планировалось, что на станцию полетят четыре специалиста, однако в итоге на борту корабля находились только космонавт Александр Горбунов и астронавт Ник Хейг. Два свободных места во время спуска на Землю займут астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.