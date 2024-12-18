NASA пообещало вернуть с МКС экипаж Starliner не раньше марта 2025 года

В итоге NASA приняло решение вернуть астронавтов на Землю на корабле Crew Dragon. Для этого экипаж Crew-9, отправившийся к МКС в сентябре, был сокращен вдвое. Изначально планировалось, что на станцию полетят четыре специалиста, однако в итоге на борту корабля находились только космонавт Александр Горбунов и астронавт Ник Хейг. Два свободных места во время спуска на Землю займут астронавты Сунита Уильямс и Бутч Уилмор.