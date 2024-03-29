NASA планирует поставить теплицу с растениями на Луне

Чтобы изучить, как экстремальные условия влияют на сельскохозяйственные растения, будет использован прибор LEAF. Он представляет собой уменьшенную копию теплицы, в которой ученые планируют провести эксперимент, чтобы узнать о процессе фотосинтеза флоры, ее росте и реакции на лунные условия при наличии космического излучения и низкой гравитации.
Результаты помогут понять ученым, как ведут себя растения на Луне и можно ли их будет использовать в качестве пищи на будущей станции на естественном спутнике Земли.
На Луну будет доставлен также LEMS и LDA. Первая система предоставит информацию о лунотрясениях в течение двух лет. Это, в свою очередь, поможет создать карту структуры коры и мантии спутника.
Второй прибор будет измерять способность лунного реголита распространять электрическое поле. Устройство сможет собирать важную информацию о недрах Луны, отслеживать диэлектрические изменения, вызванные изменением угла наклона Солнца, и искать возможное образование инея или отложений льда.
Ранее Китай сообщил об установке камер видеонаблюдения на Луне.
Анна Морозова