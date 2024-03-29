NASA планирует поставить теплицу с растениями на Луне

Чтобы изучить, как экстремальные условия влияют на сельскохозяйственные растения, будет использован прибор LEAF. Он представляет собой уменьшенную копию теплицы, в которой ученые планируют провести эксперимент, чтобы узнать о процессе фотосинтеза флоры, ее росте и реакции на лунные условия при наличии космического излучения и низкой гравитации.