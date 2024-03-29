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NASA планирует поставить теплицу с растениями на Луне

Также будет установлено несколько специализированных приборов, чтобы следить за ростом растений и лунотрясениями.

Источник: NASA

Ученые NASA выбрали три научных устройства, которые должны установить астронавты миссии «Артемида III» на Луне в 2026 году. Об этом пишет Space.com.

Чтобы изучить, как экстремальные условия влияют на сельскохозяйственные растения, будет использован прибор LEAF. Он представляет собой уменьшенную копию теплицы, в которой ученые планируют провести эксперимент, чтобы узнать о процессе фотосинтеза флоры, ее росте и реакции на лунные условия при наличии космического излучения и низкой гравитации.

Результаты помогут понять ученым, как ведут себя растения на Луне и можно ли их будет использовать в качестве пищи на будущей станции на естественном спутнике Земли.

На Луну будет доставлен также LEMS и LDA. Первая система предоставит информацию о лунотрясениях в течение двух лет. Это, в свою очередь, поможет создать карту структуры коры и мантии спутника.

Второй прибор будет измерять способность лунного реголита распространять электрическое поле. Устройство сможет собирать важную информацию о недрах Луны, отслеживать диэлектрические изменения, вызванные изменением угла наклона Солнца, и искать возможное образование инея или отложений льда.

Ранее Китай сообщил об установке камер видеонаблюдения на Луне.

Анна Морозова