NASA отправит в космос пластину с сообщением о людях. Вот что там

В октябре на борту космического аппарата Europa Clipper NASA отправит в космос пластину с информацией о людях и Земле, сообщается на сайте организации. Судно направится к спутнику Юпитера — Европе. Есть свидетельства, что на нее поверхности под ледяной коркой скрывается гигантский океан. Он содержит в два раза больше воды, чем все океаны Земли.