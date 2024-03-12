NASA отправит в космос пластину с сообщением о людях. Вот что там

В октябре на борту космического аппарата Europa Clipper NASA отправит в космос пластину с информацией о людях и Земле, сообщается на сайте организации. Судно направится к спутнику Юпитера — Европе. Есть свидетельства, что на нее поверхности под ледяной коркой скрывается гигантский океан. Он содержит в два раза больше воды, чем все океаны Земли.
Europa Clipper должен преодолеть 2,6 млрд км и достигнуть пункта назначения в 2030 году. Космический аппарат определит, есть ли на луне Юпитера условия, пригодные для поддержания жизни.
В NASA представили дизайн памятной таблички на Europa Clipper и поделились подробностями о том, какие данные разместили на ней.
Пластинка изготовлена из металла тантал. Ее размер — 18×28 см. Она закроет отсек с оборудованием. На внутренней стороне таблички выгравированы стихи поэтессы Ады Лимон In Praise of Mystery: A Poem for Europa (можно перевести как «Восхваление тайны: Поэма для Европы»).
На внутренней стороне есть и уравнение Дрейка. Астроном Фрэнк Дрейк в 1961 году разработал математическую формулу, чтобы оценить возможность нахождения развитых цивилизаций за пределами Земли. С тех пор уравнение вдохновляет и направляет исследования по астробиологии и в смежных областях.
На табличке выгравирован портрет Рональда Грили, одного из основателей планетологии. Два десятилетия назад его работы заложили основу для миссии Europa Clipper.
На внешней стороне таблички изображены знаки, подчеркивающие связь Европы и Земли. Аудиозаписи слова «вода» на 103 языках перевели в волновые формы и нанесли их на пластинку. Они выгравированы вокруг символа, означающего воду на американском языке жестов.
Пластинка на борту Europa Clipper не первое послание человечества в космосе. Например, на борту двух зондов «Вояджер», запущенных в 1977 году, тоже было размещено сообщение с Земли, известное как «Золотая пластинка “Вояджера”». На ней в том числе представлено расположение Солнечной системы относительно 14 пульсаров.