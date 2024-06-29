НАСА отложило возвращение Starliner на пару недель

«Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета», — заявил в ходе прес-конференции Стив Стич.
Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.
Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.