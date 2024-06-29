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НАСА отложило возвращение Starliner на пару недель

МОСКВА, 29 июн — РИА Новости. НАСА объявило, что совместно с компанией Boeing вновь приняло решение отложить возвращение на землю космического корабля Starliner на «пару недель», заявил руководитель программы коммерческих пилотируемых полетов НАСА Стив Стич.

Источник: AP 2023

«Мы думаем, что проведение испытания может занять пару недель. Мы пытаемся как можно лучше воссоздать на земле условия полета», — заявил в ходе прес-конференции Стив Стич.

Он добавил, что компании пока не определили точную дату возвращения Starliner.

Созданный компанией Boeing по контракту с НАСА космический корабль Starliner отправился в первый пилотируемый полет 5 июня. Спустя примерно 26 часов он прибыл на МКС, и, несмотря на технические неполадки, успешно пристыковался к орбитальной станции. Изначально планировалось, что миссия Starliner на МКС будет продолжаться около недели.