NASA назвала дату возвращения застрявших на МКС астронавтов

На Землю вернутся астронавты NASA Ник Хейг, Суни Уильямс и Бутч Уилмор, а также российский космонавт Александр Горбунов. Они завершают «длительную научную экспедицию на борту орбитальной лаборатории и вернут на Землю срочные результаты исследований», сказано в сообщении.
Астронавты NASA Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года, первоначально планировалось, что они вернутся обратно 14 июня, но на корабле Starliner, разработанном компанией Boeing, возникли неисправности — утечки гелия и отказ четырех двигателей, необходимые для перемещения аппарата в космосе. Сроки возвращения астронавтов несколько раз сдвигались, после чего их перенесли на неопределенный период. Уилмор и Уильямс должны были находиться на МКС около десяти дней, но в результате их экспедиция стала одной из самых продолжительных для экипажей, не готовившихся заранее к долгосрочной миссии.
Осенью врачи обеспокоились значительной потерей веса у Уильямс. На снимках она выглядела худой и изможденной, «со впалыми щеками». «Они сильно похудела, и теперь она кожа да кости», — сказал один из сотрудников NASA.
В NASA официально подчеркивали, что состояние здоровья астронавтов не вызывает опасений. «За 65 лет полетов человека в космос нам ни разу не приходилось возвращать кого-либо по медицинским показаниям», — заметил доктор Джей Ди Полк, главный специалист по здравоохранению и медицине в штаб-квартире NASA в Вашингтоне.
Горбунов отправился на МКС в сентябре 2024 года вместе с Хейгом.