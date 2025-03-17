NASA назвала дату возвращения застрявших на МКС астронавтов

Астронавты NASA Уилмор и Уильямс отправились на МКС 5 июня 2024 года, первоначально планировалось, что они вернутся обратно 14 июня, но на корабле Starliner, разработанном компанией Boeing, возникли неисправности — утечки гелия и отказ четырех двигателей, необходимые для перемещения аппарата в космосе. Сроки возвращения астронавтов несколько раз сдвигались, после чего их перенесли на неопределенный период. Уилмор и Уильямс должны были находиться на МКС около десяти дней, но в результате их экспедиция стала одной из самых продолжительных для экипажей, не готовившихся заранее к долгосрочной миссии.