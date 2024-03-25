NASA дало советы, как фотографировать солнечное затмение

8 апреля 2024 года жители Земли смогут увидет полное солнечное затмение. Подобные явления наблюдают миллионы зрителей по всему миру, не забывая делать потрясающие снимки.
Соблюдайте безопасность
Это самое важное правило, так как прямые солнечные лучи опасны как для камеры, так и для глаз. Поэтому вам понадобятся солнцезащитные очки и специальный солнечный фильтр, который сбережет аппарат от ярких лучей.
Когда Луна полностью закроет Солнце, не забудьте снять фильтр с камеры, чтобы увидеть так называемую «корону» звезды.
Берите любую камеру
То, каким будет снимок, по большей части зависит от фотографа, а не от камеры. Лучшее оборудование, что у вас может быть — это хороший глазомер и способность видеть изображение, которое вы хотите получить.
Чтобы снимок получился четким, следует использовать штатив. Также поможет и таймер замедленного спуска затвора, который позволит вам сделать фото без покачиваний камеры.
Смотрите по сторонам
Несмотря на то, что Солнце является самым заметным элементом затмения, не забывайте смотреть по сторонам.
Когда Луна проскользнет перед Солнцем, пейзаж будет залит жутким освещением и тенями, а когда свет проникнет сквозь листья деревьев, он создаст естественные точечные отверстия, проектируя миниатюрные копии затмения на землю.
Также можно запечатлеть людей вокруг вас, чтобы отразить весь спектр эмоций от солнечного затмения.
Важна практика
Заранее протестируйте свою камеру, научитесь менять экспозицию и стабилизировать устройство.
Например, узнать о том, какие настройки нужны, можно в любой солнечный день. Так, наведите камеру на звезду и постарайтесь добиться нужного вам изображения.
Если сейчас известно, когда можно увидеть затмения, благодаря высоким технологиям, то как люди предсказывали эти явления раньше? Ученые выяснили, что древние люди передавали свои наблюдения из уст в уста.
Анна Морозова