NASA анонсировало приближение редкой кометы С/2023 к Земле

По данным агентства, комета совершает свой первый задокументированный пролет мимо Земли. После этого ее нельзя будет увидеть в течение следующих 80 тыс. лет, хотя гравитация другой планеты может изменить ее курс.
О том, как увидеть комету, рассказал глава отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле Билл Кук. Он заявил, что надо дождаться наступления полной темноты и найти на юго-западе созвездия Стрельца и Скорпиона. Ожидается, что комета будет заметна между ними.
Комета была обнаружена наблюдателями в китайской обсерватории Tsuchinshan в Южной Африке в 2023 году. В сентябре и начале октября этого года C/2023 была видна в Южном полушарии.