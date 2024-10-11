NASA анонсировало приближение редкой кометы С/2023 к Земле

О том, как увидеть комету, рассказал глава отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле Билл Кук. Он заявил, что надо дождаться наступления полной темноты и найти на юго-западе созвездия Стрельца и Скорпиона. Ожидается, что комета будет заметна между ними.