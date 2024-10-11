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NASA анонсировало приближение редкой кометы С/2023 к Земле

Комета, известная под именем A3 Tsuchinshan-ATLAS, пролетит на расстоянии около 44 млн миль (70 млн км) от Земли. Это произойдет завтра, 12 октября, сообщило NASA.

Источник: NASA

По данным агентства, комета совершает свой первый задокументированный пролет мимо Земли. После этого ее нельзя будет увидеть в течение следующих 80 тыс. лет, хотя гравитация другой планеты может изменить ее курс.

О том, как увидеть комету, рассказал глава отдела метеорологической обстановки NASA в Центре космических полетов им. Маршалла в Хантсвилле Билл Кук. Он заявил, что надо дождаться наступления полной темноты и найти на юго-западе созвездия Стрельца и Скорпиона. Ожидается, что комета будет заметна между ними.

Комета была обнаружена наблюдателями в китайской обсерватории Tsuchinshan в Южной Африке в 2023 году. В сентябре и начале октября этого года C/2023 была видна в Южном полушарии.