«Нас путали поначалу»: братья-близнецы нашли друг друга во время спецоперации

Бага был мобилизован из Москвы, где работал на одном из местных предприятий, а Рио — призван в своём родном регионе (Ростовская область). Изначально их распределили в разные подразделения, но теперь оба служат в составе одной группы под названием «Контора».
Оба молодых человека выбрали профессию инженера-сапёра: Бага отвечает за работу с ударными дронами, а Рио служит в расчёте БПЛА, который охотится на «Бабу Ягу».
«Мы общаемся по мере возможности, теми же способами, что и все. Естественно, при любой возможности пересекаемся, общаемся. Вдвоем и поувереннее себя чувствует, и повеселее. Ну и знаешь, что с родственником все в порядке. Поначалу нас путали, когда перевели брата, а сейчас вроде разобрались. Родители поддерживают, переживают, ждут скорейшего возвращения домой», — рассказал Бага в выпуске RT.
Оба военнослужащих также раскрыли детали выполняемой работы. По их словам, используются два типа дронов для уничтожения гексакоптеров противника. Перехватчики отправляются по команде к цели, а дроны-ждуны располагаются в засаде вдоль линии боевого соприкосновения.
Ранее военный эксперт назвал главное оружие России на спецоперации этой зимой. Он объяснил пользу беспилотников «Герань».