Нарушение шаблона и нечеткие цели: семь ошибок на свиданиях

В современном мире искать любовь стало тяжелее, чем когда-либо из-за некоторых вещей, например, приложений для знакомств, социальных сетей, высокой стоимости жизни и так далее. Однако прежним остается одно — страх пойти на свидание. Причины у этого явления три: эмоциональная вовлеченность, боязнь разбитого сердца и риск открыться кому-то новому.
Подкастер и писательница Элизабет Дэй и тренер по свиданиям Мэл Шиллин рассказали изданию Independent, какие ошибки допускают люди на свиданиях и как их избежать.
Чрезмерная суровость к себе
Важно уметь сострадать не только окружающим, но еще и себе. И напоминать, что свидания — это сложный опыт, в котором «неизбежны взлеты и падения».
Переживание отказов и разочарований являются частью этого опыта, а умение восстанавливаться после поражений — часть формирования устойчивости к ним. Однако важно не погружаться в этот негатив после сведений. Каждая неудача дает понять, какими качествами будущий партнер должен обладать, а какими — нет.
Нарушение шаблона
Многие люди ищут определенный тип людей, например, творческих меланхоликов. Не стоит отступать от этого шаблона, так как ничего хорошего из этого не выйдет.
Главное — не быть предвзятым. Во время общения обычно шаблон уходит на второй план, но совсем забывать про него не стоит.
Свидание без четких целей
Важно понять цель свиданий. Так, например, целью может быть общение, отношения на расстоянии или крепкий, долгий и серьезный союз.
Важно убедиться, что поведение совпадает с целью. Некоторые люди постоянно попадают в ситуации, когда они очень хотят долгосрочных отношений, но при этом по их манеры говорят о желании вступить в кратковременный роман.
Например, они регистрируются в приложениях для знакомств, общаются поверхностно, ходят в бары, известные своими однодневными свиданиями. «Это немного похоже на желание пробежать марафон, но выбор в пользу прыжков с барьерами в рамках тренировочного режима», — говорят эксперты.
Нет осознания своих собственных потребностей
Не нужно угождать людям и быть уступчивыми, добрыми, женственными и так далее. Важно не предавать самого себя, быть тем, кем являешься, а не казаться кем-то другим.
Не стоит идти на поводу у других и говорить так, как делают они. Нужно научиться слушать себя и прислушиваться к своему внутреннему Я.
Без второго шанса
Сегодня многие говорят об «одноразовости» свиданий — культуре, которую порождает постоянное свайпирование в приложениях для знакомств. Это не только обесчеловечивает людей, но и означает постоянное желание найти кого-то лучше.
Во время одноразовых свиданий люди не дают другим шанса, не проявляют благосклонность, тем самым упуская возможные перспективы.
Использование приложений с неправильным отношением
Приложения для знакомств могут работать и работают для многих людей. Дело лишь в том, что надо использовать их правильно.
Так, в приложения стоит добавлять фото, которых нет в других социальных сетях, так как человек по другую сторону экрана может выполнить обратный поиск и найти все аккаунты, чтобы добыть информацию, которую вы пытались скрыть.
Помимо прочего, следует общаться в формате онлайн не более двух недель. Важно как можно скорее перейти к встречам в реальной жизни, чтобы не стать жертвой мошенников и не строить нереалистичных ожиданий.
Также не нужно указывать в профиле какие-то негативные стороны, так как людей привлекает позитив.
Принятие непоследовательности
Когда человеку кто-то очень нравится, он начинает оправдывать непостоянство и непоследовательность объекта симпатии. Так, например, кто-то может обещать что-то сделать, но не сделает в итоге этого.
Не стоит оправдывать его, так как это уже говорит о том, что человек может пообещать и сделать что угодно.
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