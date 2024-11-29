Нарратив: интересно рассказанная история

Чтобы понять суть нарратива, вспомним слова Льва Толстого: «Люди как реки: вода во всех одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди». Одна и та же история, как шум реки, будет звучать иначе из уст разных рассказчиков. Причем одного мы слушаем с интересом, а от другого клонит в сон. Впрочем, нарратив может включать в себя несколько историй. Здесь важнее способ их рассказывать. Как рождается нарратив, из каких элементов состоит и в каких сферах жизни применяется, поговорим в этой статье.
Что такое нарратив простыми словами
Сам термин произошел от латинского narrare — «рассказывать, повествовать» — и был заимствован из историографии для разработки концепции «нарративной истории». Термин ввели в оборот философы-постмодернисты, которые утверждали, что в нарративе главное смысл, а не форма. К тому же нарратив ограничен возможностями самого рассказчика.
Еще до появления письменности люди наблюдали за реальностью. Одновременно вокруг них происходило множество событий — добрых и злых, радостных и печальных. Порой события противоречат здравому смыслу. Осознать действительность и сохранить ясность ума помогает способность вычленить отдельные события, связать из них рассказ с выводом, объясняющим реальность.
Например, все стремятся к достатку и благополучию. Но не каждый становится богатым. Люди наблюдают и находят общие черты обеспеченных людей — они много учились и упорно работали. Так рождается нарратив: «Усердный труд приносит благополучие. Если ты не богат, ты просто мало работал». Но одновременно с ним появляется и другой нарратив: «Законно богатым не станешь. Первый миллион всегда украден». Причем нельзя выбрать, какой из них правильный. Каждый из них объясняет просто сложные события, отражая личность рассказчика.
Из чего состоит нарратив
Искусный рассказчик не просто перечисляет действия персонажей. Подобно мозаике, он складывает события в нужной последовательности, умело выделяя детали. Именно мастерски собранные элементы и их соотношение делают нарратив интересным и убедительным.
Рассмотрим, из каких элементов складывается нарратив.
1. Главный герой
Основным действующим лицом может быть не только человек, но и животное, сказочный персонаж, предмет, компания или бренд. Главное — создать яркий и интересный образ.
2. Другие объекты и субъекты
Нарратив строится из последовательности событий, в которых субъекты оказывают влияние на объекты. Все эти персонажи встраиваются в нарратив вместе с главным героем.
3. Сюжет
В отличие от классической истории с завязкой, кульминацией и развязкой, сюжет нарратива должен захватывать внимание. Помним, здесь главное смысл, а не форма.
4. Конфликт
Чтобы захватить внимание рассказом, нужно создать проблему, которую успешно решает герой нарратива.
5. Решение
Лучше всего найти неожиданное решение, чтобы на протяжении всего рассказа аудитория даже не догадывалась, как все разрешится. Вот тогда получится эффектный нарратив.
6. Вывод
Ясная и понятная, а главное — применимая к жизни мораль сей басни, точнее нарратива. Как про богатых, помните?
7. Эмоции
Этот элемент сложно измерить и оценить. Но эмоции — это именно то, ради чего все и затевается. Неважно, какие они по окраске — позитивные или негативные. Рассказ должен вызвать эмоциональный отклик.
Виды нарратива
Вид нарратива зависит от последовательности событий, от структурного соотношения элементов рассказа, от особенностей повествования. Это может быть сплошной текст с одной историей — непрерывный нарратив. Одна или несколько историй, вплетенных в основной сюжет, но не прерывающие его, — встроенный нарратив. Либо новая история неожиданно заменяет предыдущую, при этом может быть нарушена хронология событий. Такой нарратив называется прерывающим.
Рассмотрим несколько видов нарративов с описанием их особенностей.
1. Линейный, или непрерывный, нарратив
Этот вид созвучен с классической историей — сюжет состоит из завязки, развития, кульминации и развязки, хронология не нарушена, будущее развитие героя определено в начале. Такое строение филолог Виктор Шкловский определил как принцип нанизывания — один мотив последовательно следует за другим.
2. Нелинейный, или встроенный, нарратив
Этот тип нарратива Шкловский назвал «обрамлением» — один сюжет обрамляет другой, во встроенной истории другой герой, а сам рассказчик предвосхищает начало нового повествования.
3. Наблюдение
Сам рассказчик не участвует в действии, а лишь наблюдает за происходящим и описывает его. Причем рассказ может вестись как от первого лица, так и от персонажа нарратива.
4. Нарратив-рефлексия
Автор рассказывает историю самому себе, выражая свое отношение к происходящему и переосмысляя события. Чаще всего такой нарратив используют в автобиографии.
5. Прерывающий нарратив
Повествование прерывается новой историей. Может показаться, что такой нарратив схож с встроенным. Это не так. В прерывающем нарративе предыдущая история заканчивается, как только начинается новая, которая никак не встроена в сюжет прежней.
В каких сферах используются нарративы: примеры применения
Секрет растущей популярности нарративов кроется в особенности восприятия информации. Испокон веков люди общались, рассказывая истории. С их помощью они передавали друг другу знания и мудрость, чтобы облегчить понимание сложного мира. Захватывающие истории зачастую более убедительны, чем сухие факты. Причина в насыщенном контексте и вызванных им эмоциях. Ученые посчитали, что истории запоминаются в 22 раза чаще, чем фактический материал. Именно этим и объясняется проникновение нарративов в различные сферы человеческой жизни. Рассмотрим некоторые из них.
1. История
Исторические нарративы — это фольклор, летописи, хроники, трактаты, где события описываются через призму личного отношения к ним рассказчика. Историческая достоверность, как правило, проигрывает интерпретации автора. Зато само событие легко запоминается. Причем влияние исторических нарративов может распространиться на целые народы. Например, убеждение, что крещение Руси — хорошо, а татаро-монгольское иго — плохо. Или современное «В единстве — сила. Только вместе можно противостоять сильному внешнему врагу» знаете откуда? Из «Слова о полку Игореве» — нарративе, написанном в конце XII века и удивительно пересеченном с днем сегодняшним:
А ведь было время — без щитов,
Выхватив ножи из голенища,
Шли они на полчища врагов,
Чтоб отмстить за наши пепелища.
Вот где славы прадедовской гром!
Вы ж решили бить наудалую:
«Нашу славу силой мы возьмем,
А за ней поделим и былую».
2. Образование
Обучение строится на восприятии и запоминании историй. Например, отстающие студенты улучшили свои оценки после прочтения коротких историй о выдающихся ученых — Эйнштейне, Кюри, Фарадее — о сотнях опытов и экспериментов, о лишениях, бедности и непонимании близких. Эмоциональный отклик вызвал интерес к новым знаниям.
3. Психология
Понимание, что смысл поведения человека наиболее полно выражается в повествовании, а не в законах и логике, привело к широкому использованию нарративов в психологии. Восприятие текста и понимание себя — аналогичны. Через истории и притчи легче осознать свое место в мире, понять «кто я и зачем». Простой и понятный рассказ помогает организовать реальность и осмыслить свой опыт. Нарративная психология — это терапевтическая беседа с параллельным психоанализом. Клиент просто ведет свой рассказ. Например, что он руководит отделом продаж. И каждый раз при заключении крупного контракта его охватывает необъяснимая тревога. В этот момент психолог предлагает клиенту стать наблюдателем, чтобы понять причину тревоги. Рассказ продолжается в виде нарратива-наблюдения вплоть до понимания причины.
4. Культура и искусство
Живопись, архитектура, литература испытали на себе влияние нарративов. Например, библейские истории вдохновили Микеланджело на роспись купола в соборе Святого Петра. Знаменитые соборы украшают скульптуры, воплощенные из преданий и легенд. А знаменитая сказка «Алиса в Стране чудес» — это яркий пример встроенного нарратива, где в сон девочки вплетаются разные истории, одна невероятней другой.
5. Бизнес и экономика
Ценность историй активно используют в маркетинге, в продвижении компаний и брендов, создавая эмоциональные связи с потребителями. Например, клиенты готовы платить дороже за гостиничный номер, в котором когда-то жил знаменитый певец. Даже если это просто выдуманная легенда. А вино кажется вкуснее, если рассказать историю о винограднике и талантливом виноделе. За картину платят больше, если слышат историю о художнике. Яркий пример — Ван Гог, который при жизни не продал ни одного полотна. Зато после смерти стал одним из самых дорогих художников, благодаря историям о его жизни.
Экономика насыщена нарративами, которые передаются от человека к человеку, влияя на поведение и превращая толпу в огромную движущую силу рынков.
6. Политика
Прочтите предыдущий абзац про нарративы в экономике и умножьте на десять — получите нарративную политику. Так сложилось, что человека, облеченного властью, большинство людей воспринимает абсолютно не критично. Поэтому нарративы из уст политика могут быть как угодно далеки от реальности — ему все равно поверят. Главное — умение удерживать внимание аудитории. Пример нарративов и лозунгов к ним, которые привели к событиям 1917 года, всем хорошо известны: «Землю — крестьянам!», «Фабрики — рабочим!», «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Ничего из этого не воплотилось в жизнь, но главное — результат.
7. Игры
Современные геймеры возвращаются в игру при условии восприятия созданного нарратива. Именно степень вовлеченности в созданную в сценарии игры историю определяет успех разработчика. Причем большая часть истории «пишется» уже в голове самого игрока при прохождении уровней. Чаще всего игровой нарратив передается традиционно через тексты и диалоги. Но есть игры, где сам игрок придумывает все сюжетные линии героев.
Например, в The Sims сам игрок создает жизненный путь персонажей песочницы. И часто вариативность этих путей впечатляет. При этом язык персонажей игроку непонятен. Он может лишь уловить настроение, считать характер и предпочтения. Набор продуманных нарративов, переданных в образах, превращают игру в интересный симулятор жизни.
Главное о нарративе
Нарратив помогает приручить сложную реальность через понятные образы и действия. Из этих образов и событий создаются рассказы, которые люди охотно рассказывают, слушают и легко запоминают. Эти рассказы часто объясняют человеку самого себя. А что может быть сложнее понимания собственной природы? Поэтому знание о нарративе пригодится каждому из нас. Что нужно запомнить:
1. Как утверждали постмодернисты — создатели самого понятия, — в нарративе главное смысл, а не форма.
2. Для создания нарратива понадобится главный герой, другие персонажи, сюжет, непременно конфликт, его решение, вывод и эмоции. Для эмоционального отклика важно умение историю рассказать.
3. Нарративы бывают линейные — одна история от первого лица, встроенные — одна история в другой, прерывающие — она история заканчивается началом следующей. Есть еще нарративы наблюдения и рефлексии.
4. Встречаются нарративы практически во всех сферах: в психологии и истории, культуре и образовании, в играх и рекламе. Особенно обильно — в бизнесе и политике.
5. Практически каждый из нас — создатель нарративов. Посчитайте, сколько раз в день вы рассказываете или слушаете истории. Через них люди общались задолго до появления не то что гаджетов, а даже письменности.
Список источников
2. Что такое нарратив и нарративные тексты. ЛитРес.
Автор: Наталия Чернышова