Нарратив: интересно рассказанная история

Чтобы понять суть нарратива, вспомним слова Льва Толстого: «Люди как реки: вода во всех одна и та же, но каждая река бывает то узкая, то быстрая, то широкая, то тихая, то чистая, то холодная, то мутная, то теплая. Так и люди». Одна и та же история, как шум реки, будет звучать иначе из уст разных рассказчиков. Причем одного мы слушаем с интересом, а от другого клонит в сон. Впрочем, нарратив может включать в себя несколько историй. Здесь важнее способ их рассказывать. Как рождается нарратив, из каких элементов состоит и в каких сферах жизни применяется, поговорим в этой статье.