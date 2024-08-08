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Народный календарь. Почему нужно надеяться на туман с утра на Калинник, 11 августа

По народному календарю 11 августа отмечают Калинник. В этот день церковь чествует одного из святых мучеников — Каллиника Киликийского, жившего в III—IV вв.

Источник: Getty Images

К этому времени в августе созревает калина, и тогда ее начинают добавлять как начинку в выпечку или же делают из плодов ягодный мед. Калина обладает многими полезными свойствами. Например, ее кору применяют при лечении болезней почек, печени, желудочно-кишечного тракта. Калинниками на Руси называли пироги с калиной.

Существует легенда, согласно которой горький вкус ягод символизировал горькую судьбу девушки, отданной замуж без любви. Поэтому калину считают символом чистой и непорочной красоты.

Кроме того, калинниками называют утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. Крестьяне замечали, что морок или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса, а если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.

Приметы погоды

Если день выдался теплым, то и в начале сентября будет стоять теплая и благоприятная для земледелия погода.

Утренний туман — к плохому сбору меда.

Много ягод и орехов — к холодной зиме.

Если грибов мало в лесу, то зима будет снежной и морозной.

Именины отмечают: Серафима, Александр, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман.