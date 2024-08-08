Народный календарь. Почему нужно надеяться на туман с утра на Калинник, 11 августа

Кроме того, калинниками называют утренние морозы, которые уже случались в это время и губительно действовали на хлеба, оставшиеся на полях. Крестьяне замечали, что морок или туман, в этот день предвещал хороший урожай ячменя и овса, а если спелый овес вновь зазеленеет — значит, осень будет ненастной.