Народные рецепты. Врач разобрала 3 мифа о простудах

Можно ли уберечься и избавиться от простуд с помощью народных средств или лучше полагаться на более современные методы лечения?
Об этом aif.ru рассказала врач-оториноларинголог, специалист по превентивной медицине клиники «Атлас» Светлана Зимина.
Несмотря на то, что вирусы и бактерии активны круглый год, зимой мы болеем чаще. Летний период характеризуется более высокой устойчивостью иммунной системы: риск переохлаждения значительно ниже, чем в зимнее время. А переохлаждение — главная причина простуды.
Могут ли вызвать ОРВИ сквозняк или отсутствие шапки?
Условно-патогенные микроорганизмы всегда находятся в ротовой полости. При переохлаждении происходит сужение сосудов слизистых оболочек, что снижает приток крови и уменьшает количество клеток, отвечающих за иммунитет. Это создает благоприятные условия для размножения условно-патогенной микрофлоры верхних дыхательных путей, что может привести к воспалению слизистых оболочек.
Как правильно одеваться зимой, чтобы избежать болезней?
Оптимально носить несколько слоев одежды, чтобы можно было снять один из них при перегреве. Перегрев и избыточное потоотделение могут быть столь же вредны для здоровья, как и переохлаждение.
Эффективны ли народные рецепты для профилактики простуды, такие как лук и чеснок, лимон и шиповник, мед и малиновое варенье?
Эффективность народных средств зависит от конкретного рецепта и ожидаемого результата. Например, обильное теплое питье полезно при любых респираторных заболеваниях. Если не хочется пить воду или чай, их можно заменить отваром шиповника. Цитрусовые при простуде лучше употреблять с осторожностью — они могут еще сильнее раздражать уже воспаленную слизистую. Малиновое варенье повышает уровень глюкозы в крови, что замедляет иммунный ответ.
При этом народные средства могут облегчить состояние, но не заменят полноценное лечение.
Могут ли витамины уберечь от простуд?
Прием определенных витаминов и минералов в профилактической дозировке может снизить частоту заболеваний, осложнения ОРВИ и негативные последствия. К ним относятся витамины D, A, E, C, витамины группы B, а также цинк, селен и магний. Однако конкретный состав и дозировку следует подбирать совместно с врачом.