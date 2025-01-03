Народные рецепты. Врач разобрала 3 мифа о простудах

Эффективность народных средств зависит от конкретного рецепта и ожидаемого результата. Например, обильное теплое питье полезно при любых респираторных заболеваниях. Если не хочется пить воду или чай, их можно заменить отваром шиповника. Цитрусовые при простуде лучше употреблять с осторожностью — они могут еще сильнее раздражать уже воспаленную слизистую. Малиновое варенье повышает уровень глюкозы в крови, что замедляет иммунный ответ.