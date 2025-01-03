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Народные рецепты. Врач разобрала 3 мифа о простудах

Почему сушеная малина работает лучше, чем малиновое варенье?

Источник: Газета.Ру

Можно ли уберечься и избавиться от простуд с помощью народных средств или лучше полагаться на более современные методы лечения?

Об этом aif.ru рассказала врач-оториноларинголог, специалист по превентивной медицине клиники «Атлас» Светлана Зимина.

Несмотря на то, что вирусы и бактерии активны круглый год, зимой мы болеем чаще. Летний период характеризуется более высокой устойчивостью иммунной системы: риск переохлаждения значительно ниже, чем в зимнее время. А переохлаждение — главная причина простуды.

Могут ли вызвать ОРВИ сквозняк или отсутствие шапки?

Условно-патогенные микроорганизмы всегда находятся в ротовой полости. При переохлаждении происходит сужение сосудов слизистых оболочек, что снижает приток крови и уменьшает количество клеток, отвечающих за иммунитет. Это создает благоприятные условия для размножения условно-патогенной микрофлоры верхних дыхательных путей, что может привести к воспалению слизистых оболочек.

Как правильно одеваться зимой, чтобы избежать болезней?

Оптимально носить несколько слоев одежды, чтобы можно было снять один из них при перегреве. Перегрев и избыточное потоотделение могут быть столь же вредны для здоровья, как и переохлаждение.

Эффективны ли народные рецепты для профилактики простуды, такие как лук и чеснок, лимон и шиповник, мед и малиновое варенье?

Эффективность народных средств зависит от конкретного рецепта и ожидаемого результата. Например, обильное теплое питье полезно при любых респираторных заболеваниях. Если не хочется пить воду или чай, их можно заменить отваром шиповника. Цитрусовые при простуде лучше употреблять с осторожностью — они могут еще сильнее раздражать уже воспаленную слизистую. Малиновое варенье повышает уровень глюкозы в крови, что замедляет иммунный ответ.

Лучше использовать сушеную малину, в которой меньше сахара и больше салициловой кислоты, которая способствует уничтожению патогенных микроорганизмов и снижению воспаления.

При этом народные средства могут облегчить состояние, но не заменят полноценное лечение.

Могут ли витамины уберечь от простуд?

Прием определенных витаминов и минералов в профилактической дозировке может снизить частоту заболеваний, осложнения ОРВИ и негативные последствия. К ним относятся витамины D, A, E, C, витамины группы B, а также цинк, селен и магний. Однако конкретный состав и дозировку следует подбирать совместно с врачом.