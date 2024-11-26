Нарколог рекомендовал начинать новогоднее застолье с мяса и рыбы

В декабре прошлого года врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска рассказала, что шампанское и тихие вина лучше сочетать с морепродуктами и сырами, тогда как жирные блюда, салаты с майонезом и колбасы — неподходящие закуски для вина. Она пояснила, что нейтральные закуски не перебивают и не преобладают над вкусом напитков, что позволяет наслаждаться ароматом и вкусом игристых и тихих вин, сообщает ИА Регнум.