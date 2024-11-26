Нарколог рекомендовал начинать новогоднее застолье с мяса и рыбы

В беседе с сайтом aif.ru 24 ноября специалист объяснил, что такой праздник традиционно не обходится без шампанского и других алкогольных напитков, а эти продукты помогут снизить их негативное влияние на организм.
«Первое правило — избегать употребления спиртного на голодный желудок. Пища, богатая белками и сложными углеводами, поможет замедлить всасывание алкоголя», — подчеркнул врач.
По его словам, на праздничном столе должны присутствовать блюда с куриной грудкой, запеченный картофель, овощи на гриле. Также снизить концентрацию спирта в крови и замедлить его всасывание помогут белковые блюда: мясо, рыба, яйца. Стабилизировать уровень сахара в крови помогут цельнозерновой хлеб или бобовые.
Исаев добавил, что чередование спиртного с водой или несладкими безалкогольными напитками поможет избежать обезвоживания. При этом нарколог призвал вовсе отказаться от традиционного алкоголя на праздничном застолье, чтобы избежать возможных негативных последствий, включая поражение печени, сердца и нервной системы.
21 ноября диетолог Нурия Дианова рекомендовала приобрести имитированную икру для новогоднего застолья. По ее мнению, лучше выбирать продукт без усилителей вкуса. Она отметила, что что калорийность у такой имитированной икры будет очень низкая — около 50 ккал на 100 г. Специалист также посоветовала украшать имитацией икры популярные новогодние салаты. Ввиду отсутствия большого количества жиров продукт нивелирует вред от оливье или селедки под шубой, сообщает 360.ru.
В августе к.м.н. Руслан Масгутов в беседе с Life.ru посоветовал для лучшего восстановления организма после обильного застолья использовать практики разгрузки и очищения. В частности, он назвал интервальное голодание, при котором принимать пищу можно в течение восьмичасового промежутка, а остальные 16 часов следует воздерживаться от еды. Перед этим он призвал проконсультироваться с врачом, пишет RT.
В декабре прошлого года врач-терапевт, нутрициолог Елена Мановска рассказала, что шампанское и тихие вина лучше сочетать с морепродуктами и сырами, тогда как жирные блюда, салаты с майонезом и колбасы — неподходящие закуски для вина. Она пояснила, что нейтральные закуски не перебивают и не преобладают над вкусом напитков, что позволяет наслаждаться ароматом и вкусом игристых и тихих вин, сообщает ИА Регнум.
Тогда же врач-гастроэнтеролог, к.м.н. Евгений Белоусов отметил, что начинать новогоднее застолье следует примерно в 22:00, чтобы избежать проблем с пищеварительной системой. В это время можно подать основное горячее блюдо и достойно проводить уходящий год. К полуночи же лучше оставить на столе более легкие блюда — фрукты, овощные нарезки, салаты.