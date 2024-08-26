Нарколог объяснил, как вернуть годы, отнятые сигаретами

Главная профилактика этого заболевания — полный отказ от курения. Причем речь идет не только о сигаретах, но и электронных гаджетах. У тех, кто более пяти лет назад перешел на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был даже выше по сравнению с теми, кто продолжил курить обычные сигареты.