Нарколог объяснил, как вернуть годы, отнятые сигаретами

Он сообщил, что вероятность возникновения рака полости рта, глотки и легких у курящих людей по сравнению с некурящими выше в несколько раз. Если человек курит более одной пачки в день, риск возникновения онкологического заболевания легких у него возрастает до 10 раз.
По словам психиатра-нарколога, имеет значение возраст, когда человек начал курить. Больше всех рискуют те, у кого вредная привычка появилась в подростковом возрасте.
«Вероятность, развития рака легких у курильщика растет с каждым годом. Давно известно, что курение отнимает несколько лет жизни», — добавил эксперт.
Главная профилактика этого заболевания — полный отказ от курения. Причем речь идет не только о сигаретах, но и электронных гаджетах. У тех, кто более пяти лет назад перешел на электронные сигареты и вейпы, риск развития рака легких был даже выше по сравнению с теми, кто продолжил курить обычные сигареты.
Таким образом, для сохранения здоровья нужно отказаться от курения. Его нужно заменить физической нагрузкой. Также надо наладить режим сна и отдыха, правильно питаться и регулярно проверять свое здоровье.
Ранее эксперты рассказали, что курение вредит сердцу. Из-за этой привычки оно бьется чаще. В итоге износ органа происходит в разы быстрее.