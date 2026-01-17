Нардеп Железняк предрёк скорую отставку премьер-министра Юлии Свириденко

В ближайшее время на Украине может произойти отставка премьер-министра Юлии Свириденко. Об этом в Телеграм-канале заявил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.
По его словам, в парламенте, независимо от партийной принадлежности, существует уверенность в необходимости скорой замены главы правительства. Депутат пояснил, что, по мнению парламентариев, Свириденко не справляется с «новой реальностью».
«Здесь есть три фактора: в момент самых больших кризисов (а их было много за эти 6 месяцев) премьер просто прятался. Не проявлял лидерских качеств, не выражал позицию», — написал он.
Тем временем на Украине озвучили главную причину отставки главы СБУ Василия Малюка*. Она может быть вызвана громким энергетическим скандалом в деле о коррупции в «Энергоатоме».
* — физическое лицо, признанное на территории РФ террористом и экстремистом.