Нарциссы и психопаты: что такое «темная триада» и почему ее носители выбирают таких же партнеров

Притяжение нарциссов и деспотов
Он объяснил, что «темная триада» предполагает наличие таких черт, как:
- нарциссизм;
- макиавеллизм (деспотичность, манипулятивность);
- психопатия.
— Ученые считают, что обладатели «темной триады» ищут себе подобных. Но на мой взгляд, наиболее уравновешенные пары — те, которые создают хорошие партнерские союзы, — считает собеседник «ВМ».
В хороших партнерских отношениях нет созависимости. Такие союзы имеют перспективу долгосрочной совместной жизни.
— Такие союзы строят люди, которые несут в себе разные психологические черты. К примеру, один в паре будет нарциссом, а другой — альтруистом. Таким образом, они будут уравновешивать друг друга, — отметил специалист.
Какие отношения будут долгосрочными
Когда люди с противоположными качествами живут вместе, они обучают друг друга новым манерам и паттернам поведения. Это предоставляет каждому из партнеров возможность для роста личности.
— Если вы замыкаетесь в своей модели поведения и поддерживаете ее, то не будет ни роста личности, ни укрепления пары. Поэтому я бы не подтвердил, что союзы людей с «темной триадой» более крепки и перспективны, — добавил психолог.
Пары с разными особенностями психологии и характера более устойчивы, потому что у них происходит взаимный рост личности и отношений, резюмировал Фомин.