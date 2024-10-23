Нарциссы и психопаты: что такое «темная триада» и почему ее носители выбирают таких же партнеров

Исследование ученых из Университета Ньюкасла показало, что люди с чертами «темной триады» выбирают партнеров с такими же особенностями психики. Это термин, который подразумевает сочетание трех деструктивных черт у человека. Ученые утверждают, что таким парам со схожим взглядом на морально-этические нормы проще жить вместе. Действительно ли это так и что такое «темная триада», «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина.