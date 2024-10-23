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Нарциссы и психопаты: что такое «темная триада» и почему ее носители выбирают таких же партнеров

Исследование ученых из Университета Ньюкасла показало, что люди с чертами «темной триады» выбирают партнеров с такими же особенностями психики. Это термин, который подразумевает сочетание трех деструктивных черт у человека. Ученые утверждают, что таким парам со схожим взглядом на морально-этические нормы проще жить вместе. Действительно ли это так и что такое «темная триада», «Вечерняя Москва» узнала у врача-психотерапевта, психолога Евгения Фомина.

Источник: Мослента

Притяжение нарциссов и деспотов

Он объяснил, что «темная триада» предполагает наличие таких черт, как:

  • нарциссизм;
  • макиавеллизм (деспотичность, манипулятивность);
  • психопатия.

— Ученые считают, что обладатели «темной триады» ищут себе подобных. Но на мой взгляд, наиболее уравновешенные пары — те, которые создают хорошие партнерские союзы, — считает собеседник «ВМ».

В хороших партнерских отношениях нет созависимости. Такие союзы имеют перспективу долгосрочной совместной жизни.

— Такие союзы строят люди, которые несут в себе разные психологические черты. К примеру, один в паре будет нарциссом, а другой — альтруистом. Таким образом, они будут уравновешивать друг друга, — отметил специалист.

Какие отношения будут долгосрочными

Когда люди с противоположными качествами живут вместе, они обучают друг друга новым манерам и паттернам поведения. Это предоставляет каждому из партнеров возможность для роста личности.

— Если вы замыкаетесь в своей модели поведения и поддерживаете ее, то не будет ни роста личности, ни укрепления пары. Поэтому я бы не подтвердил, что союзы людей с «темной триадой» более крепки и перспективны, — добавил психолог.

Пары с разными особенностями психологии и характера более устойчивы, потому что у них происходит взаимный рост личности и отношений, резюмировал Фомин.