Напряжение вокруг Венесуэлы из-за позиции США растет. Что пишут СМИ

Что пишут мировые СМИ о вероятном конфликте — в дайджесте «Известий».
Reuters: США начнут новую фазу операций в Венесуэле
Соединенные Штаты готовы начать новую фазу операций в Венесуэле в ближайшие дни, сообщили четыре американских чиновника. Точные сроки и масштабы новых операций пока не установлены, как и то, принял ли президент США Дональд Трамп окончательное решение действовать. Два американских чиновника заявили, что тайные операции, вероятно, станут первым этапом новых действий против президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Высокопоставленный представитель администрации в субботу не исключил ничего в отношении Венесуэлы. «Президент Трамп готов использовать все возможности Америки, чтобы остановить поток наркотиков в нашу страну и привлечь виновных к ответственности», — заявил чиновник на условиях анонимности.
Два американских чиновника сообщили, что среди рассматриваемых вариантов — попытка свержения Мадуро, находящегося у власти с 2013 года. Наращивание военной мощи в Карибском бассейне продолжается уже несколько месяцев, и Трамп санкционировал тайные операции ЦРУ в Венесуэле. Планируется, что США объявят «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией в связи с его предполагаемой ролью в импорте наркотиков. При этом администрация Трампа называет Мадуро главой картеля.
Associated Press: авиакомпании отменяют рейсы в Венесуэлу
Международные авиакомпании всё чаще отменяют рейсы в Венесуэлу после того, как Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) предупредило пилотов о необходимости проявлять осторожность при полетах в воздушном пространстве страны из-за ухудшения ситуации с безопасностью и усиления военной активности. На неопределенный срок остановили полеты TAP, LATAM, Avianca, Iberia, Gol и Caribbean. Turkish Airlines приостановила полеты с 24 по 28 ноября.
Президент Колумбии Густаво Петро написал в воскресенье на X, что «должны быть регулярные рейсы во все страны Латинской Америки, а также из Латинской Америки и мира». «Страны не блокируются, потому что блокировка стран означает блокировку людей, а это преступление против человечности», — добавил Петро.
21 ноября FAA предупредило пилотов, что неуказанные угрозы «могут представлять потенциальную опасность для самолетов на всех высотах», а также для самолетов, взлетающих и приземляющихся в стране, и для самолетов на земле. Предупреждение прозвучало на фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские военные проводили полеты бомбардировщиков к побережью Венесуэлы, иногда в рамках учений по отработке атаки, а также направили в регион авианосец «Джеральд Форд».
Bloomberg: председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США посетит базу
Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, встретится с военнослужащими Южного командования США в Пуэрто-Рико, где в последнее время значительно увеличилось американское военное присутствие. Там дислоцируется большая часть из 10 тыс. американских военнослужащих на Карибском театре военных действий. Поездка проходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу возможных ударов США по целям на территории Венесуэлы.
Хотя президент Дональд Трамп заявил о своей готовности к прямому диалогу с Мадуро, он также пригрозил нанести удары по территории Венесуэлы. Администрация Трампа также отказывается признавать Мадуро главой государства и назначила награду в $50 млн за голову лидера из-за «наркотерроризма».
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил журналистам по завершении саммита «Большой двадцатки», что он планирует связаться с Трампом, чтобы выразить обеспокоенность по поводу наращивания военного присутствия США вблизи Венесуэлы, и предупредить, что эти действия могут дестабилизировать Южную Америку.
Politico: сенатор предсказал раскол республиканцев из-за ударов по Венесуэле
Сенатор Рэнд Пол предупредил, что сосредоточенность Трампа на Венесуэле может привести к «расколу» среди тех, кого привлекло его предвыборное обещание избегать войн за рубежом. Республиканец из Кентукки заявил, что вторжение в Венесуэлу, как и возобновление субсидий Украине, может привести к «расколу и раздроблению движения, которое поддерживало президента».
За последние несколько месяцев Трамп начал кампанию по пресечению предполагаемой наркоторговли в международных водах у берегов Центральной и Южной Америки, в основном посредством спорных ударов по судам, хотя он также выдвигал идею переноса ударов на сушу. В понедельник администрация Трампа официально признает венесуэльский «Картель де лос Солес» иностранной террористической организацией. В воскресенье Пол раскритиковал это решение.
Удары по кораблям, организованные администрацией, вызвали международную дискуссию о законности подобных действий. В прошлом месяце Верховный комиссар ООН по правам человека осудила эти убийства как нарушение международного права. Демократы в конгрессе также выразили возмущение ударами и отсутствием отчетов о действиях администрации. Пол заявил, что и он сам их не получал, несмотря на свою должность в сенатском комитете по внутренней безопасности.