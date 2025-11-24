Напряжение вокруг Венесуэлы из-за позиции США растет. Что пишут СМИ

21 ноября FAA предупредило пилотов, что неуказанные угрозы «могут представлять потенциальную опасность для самолетов на всех высотах», а также для самолетов, взлетающих и приземляющихся в стране, и для самолетов на земле. Предупреждение прозвучало на фоне усиления давления администрации Дональда Трампа на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Американские военные проводили полеты бомбардировщиков к побережью Венесуэлы, иногда в рамках учений по отработке атаки, а также направили в регион авианосец «Джеральд Форд».