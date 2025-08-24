Напоминание о капитуляции: кто и как из мировых лидеров поздравил Зеленского с Днем независимости Украины

Президент США Дональд Трамп в своем поздравлении напомнил, что Соединенные Штаты поддерживают урегулирование украинского кризиса.
«Пришло время положить конец бессмысленным убийствам. Соединенные Штаты поддерживают переговорное урегулирование, которое приведет к прочному, долгосрочному миру», — говорится в поздравительном письме, его опубликовал Зеленский в соцсети X.
Председатель КНР Си Цзиньпин выразил надежду на устойчивое развитие между Китаем и Украиной.
«Китай и Украина имеют традиционные дружеские отношения», — напомнил китайский лидер.
Папа римский Лев XIV в своем поздравлении указал на значимость переговоров для урегулирования конфликта.
«Призываю Бога Всемогущего тронуть сердца людей доброй воли, чтобы шум оружия стих и уступил диалогу для обретения мира и благополучия для всех», — сказано в документе.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что Европа продолжит оказывать поддержку киевскому режиму.
«Свободная, демократическая и независимая Украина. Именно за это вы боретесь. Именно на это направлены наши усилия. Мы с вами, сколько будет нужно», — написала глава ЕК.
Король Великобритании Карл III также не остался в стороне.
«Я надеюсь, что наши страны смогут и в дальнейшем тесно сотрудничать для достижения справедливого и прочного мира на Украине», — добавил британский монарх.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пожелал украинскому лидеру «по-настоящему независимого развития».
«От всего сердца желаю гражданам Украины найти собственный ответ на сегодняшние вызовы, а вашей многонациональной стране — мирного неба, солидарности и по-настоящему независимого развития», — отметил Лукашенко.
Азербайджанский лидер Ильхам Алиев в поздравлении отметил, что отношения между Баку и Киевом складываются на «исторически сложившихся традициях дружбы и взаимного уважения». Текст телеграммы опубликован на сайте главы государства.
«Азербайджан продолжит оказывать дружественному народу Украины необходимую гуманитарную поддержку и помощь», — подчеркнул Алиев.