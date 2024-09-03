Наполнить пространство уютом: как просто и стильно украсить дом к осени

Не забывайте об ароматах и создайте у себя дома особую атмосферу. Ароматические свечи или диффузоры с жасмином, розой, пионом и лавандой наполнят пространство летней романтикой и легкостью. Цитрусовые привнесут свежесть и взбодрят в хмурый день. Древесные ароматы добавят тепла и уюта и создадут ощущение близости с природой.