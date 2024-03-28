Напиток за минуту. Как сварить кофе в электрической турке

Один из самых популярных способов приготовления кофе — в турке на плите. Но не всегда это удобно и быстро, поэтому некоторые приобретают электрическую турку. В ней можно варить кофе в офисе, например. Электрической туркой можно пользоваться, если у вас индукционная плита и вам не хочется покупать специальные приспособления, чтобы варить кофе на ней. В целом сварить кофе в электрической турке не сложнее, чем в обычной, но есть свои особенности.
Выбор турки
Электрические турки могут быть совершенно разными. При выборе желательно обращать внимание на материал из которого сделана турка, особенности ее формы и конструкции, функциональность.
Лучше всего, чтобы горло у турки было уже, чем ее основное тело. Такое узкое горло не даст ароматам кофе быстро испариться.
У электрической турки желательны толстые стенки, так жидкость внутри будет прогреваться более равномерно. Наиболее популярны турки из нержавеющей стали или из прочной керамики. Они дают равномерный прогрев, долговечны.
Важные функции гаджета
У электрических турок бывают кнопки включения и выключения, очень удобна такая кнопка на ручке турки.
Как у электрических чайников у них есть отметка о максимальном и минимальном уровне воды.
У некоторых турок есть индикаторы температуры и функция автоматического отключения. При температуре 95 градусов аппарат выключается сам.
Важная особенность
Вода в турке нагревается быстрее, чем в обычной джезве на плите, поэтому кофе варится быстрее. Если на одну порцию в маленькой турке на плите (если вы залили кофе холодной водой) уходит 4−5 минут, то в электрической турке кофе сварится за 1−1,5 минуты.
С одной стороны это экономит время, с другой: кофе меньше контактирует с водой, вследствие чего получается не таким насыщенным, как кофе в обычной турке, зерно отдает в воду меньше кофеина.
Степень помола
Для электрической турки нужна та же степень помола, что и для турки обычной — это очень тонкий помол. Если придерживаться строгих правил заварки кофе, то такого помола не добьешься обычной кофемолкой, нужно покупать специальную. Или же молоть кофе при покупке, специализированные магазины и кофейни оказывают такие услуги. Минус в том, что молотый кофе очень быстро теряет свой аромат, нельзя его долго хранить.
Степень обжарки и происхождение зерен не имеет особого значения, нужно брать тот кофе, который нравится лично вам.
Нужно учитывать, что в электрической турке кофе контактирует с водой меньше, чем в обычной, поэтому лучше брать зерна с более насыщенным и глубоким ароматом, чем те, что вы бы взяли для обычной турки.
Вода
Как и для обычной турки, и для кофемашины, вода — очень важна. Ее качество должно быть высоким, поэтому лучше брать бутилированную, фильтрованную или кипяченую воду. От качества воды зависит конечный вкус напитка.
На одну порцию кофе нужно взять чуть меньше воды, чем поместится в чашку, куда вы его нальете. Дело в том, что вода расширится, кофе набухнет и тоже займет место.
Первое использование
В первый раз в турке нужно вскипятить 1−2 раза воду без кофе. После чего ополоснуть турку и уже варить кофе.
Последовательность действий
Шаг 1. В турку налить воду, не меньше минимальной отметки, не больше — максимальной. Обычно рассчитываем по 200 мл на порцию кофе.
Шаг 2. В воду насыпать молотый кофе. Постепенно он впитает влагу, станет тяжелым и осядет на дно. Можно добавить сахар.
Шаг 3. Включить турку и довести напиток почти до кипения. До 90−95 градусов.
Шаг 4. Выключить турку и разлить напиток по чашкам.
Важно!
Если у вас в электрической турке нет функции автоотключения, то вам придется следить за кофе и «поймать» его до того, как пенка пойдет вверх.
Когда вы варите кофе на обычной плите, то вы можете просто снять с нее турку, чтобы прекратить нагрев, в случае с туркой электрической вы имеете дело с нагревательным элементом, который продолжает греть напиток даже после того, как вы выключили напряжение. Остановка нагрева происходит не сразу.
Поэтому выключать электрическую турку следует раньше, чем вы снимаете с огня турку обычную.
Если есть градусник-щуп, то можно воспользоваться им, поставить его в турку и измерять температуру. Когда она достигнет градусов 93−95 — турку выключить. Если щупа нет или пользоваться им неудобно, то придется внимательно следить за кофе в турке и при первых признаках закипания, когда пенка медленно поползет вверх — выключить нагрев.
Это тонкий момент, возможно с первого раза не получится выключить турку вовремя, но когда вы сварите кофе несколько раз, то почувствуете, когда надо выключать. Тут важно не отвлекаться и не предоставлять кофе своей судьбе, за ним придеся следить.
Уход за туркой
Чаще всего турку можно безбоязненно мыть. А еще в ней образовывается накипь, поэтому лучше пользоваться фильтрованной водой и проводить мероприятия по очистке от накипи.
Что еще можно сварить в турке
Как минимум — можно сварить какао. Технология такая же, как и при варке кофе.
Еще можно просто вскипятить воду для чая, или если нужен стакан кипятка — кашу, к примеру, залить.
Меры безопасности
Не включайте пустую турку.
Не размешивайте кофе металлическими ложками, нужно пользоваться деревянными или керамическими, чтобы не повредить стенки.
Не мыть турку металлической мочалкой внутри.
Нельзя погружать турку в воду, ставить турку в холодную воду, чтобы, к примеру, охладить кофе внутри.