Напиток за минуту. Как сварить кофе в электрической турке

Один из самых популярных способов приготовления кофе — в турке на плите. Но не всегда это удобно и быстро, поэтому некоторые приобретают электрическую турку. В ней можно варить кофе в офисе, например. Электрической туркой можно пользоваться, если у вас индукционная плита и вам не хочется покупать специальные приспособления, чтобы варить кофе на ней. В целом сварить кофе в электрической турке не сложнее, чем в обычной, но есть свои особенности.