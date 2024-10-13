Наперегонки. Эксперт раскрыл, какие опасные инфекции могут дойти до России

В последнее время появляются сообщения о вспышках смертельно опасных инфекций в различных частях света — вирус Марбург в Руанде, птичий грипп в Миннесоте (США), а теперь еще гемолитический стафилококк в Японии.
Почему инфекций стало так много и есть ли риск их появления в России? На этот вопрос aif.ru ответил заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Михаил Костинов.
— Инфекций всегда было много, разница только в том, что сейчас информация о них стала появляться оперативно и распространяться гораздо быстрее, чем сами вирусы и бактерии.
Ни одна из перечисленных инфекций не возникла в этом году. Вирус Марбург был впервые обнаружен в 1967 году, вирус птичьего гриппа — в 1961 году, бактерия, вызывающая стрептококковый синдром, также давно знакома врачам.
Все возбудители «животных» инфекций размножаются на определенных территориях и тяжелее всего болеют те, кто заразился непосредственно от больного животного. В России возможны завозные случаи заболевания, массового распространения их не ожидается.
На границах усилен контроль, и специалисты ведут постоянный мониторинг на пунктах пропуска через границу. В этом сезоне, как и прежде, для нашей страны будут гораздо актуальнее ковид и ОРВИ, подъем заболеваемости которыми уже начался, и грипп, который должен начаться позднее.