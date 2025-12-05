Напарник погибшей на пике Победы альпинистки Наговициной сумел восстановиться

«Вопрос очень неоднозначный, с принятым решением ему жить, но другого выбора у него действительно не было, только погибнуть самому. Я отслеживал всю хронологию спасательной операции и считаю, что то, что его спасли — это вообще чудо», — сообщил Яковенко в беседе с «КП. Пермь».
Он отметил, что несмотря на тяжелые повреждения тканей рук, пальцы альпиниста восстановились полностью. Яковенко также подчеркнул, что эмоциональные последствия трагедии будут сопровождать мужчину еще долго. Спасательная операция проходила в экстремальных условиях, и выживание Мокринского и его товарища по группе Гюнтера Зигмунда специалисты называют настоящим чудом.
О том, что Наговицына застряла на пике Победы стало известно 19 августа. Спасательная операция по спуску альпинистки с данной горы, откуда, по словам начальника базового лагеря альпинистов Дмитрия Грекова, с 1955 года никого не спасали, была 23 августа завершена.
Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев 2 октября предположил, что Наталья могла оставить предсмертную записку, которую предположительно мог унести горный ветер. По его словам, альпинисты, оказавшиеся в опасной ситуации, оставляют последние послания, если осознают, что спасение невозможно.