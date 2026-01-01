«Общественное мнение на всем континенте желает мира и возвращения политической активности и дискуссий к приоритетам, отличным от гонки вооружений, нашим европейским лидерам придется ответить за свои позиции. Те из них, кто своими лицемерными заявлениями подорвал надежды на разрешение конфликта, столкнувшись с противоречиями в своих действиях, будут наказаны либо на выборах, либо публичными протестами», — говорится в статье.