Игра в русскую рулетку: нападение на резиденцию Путина поставило под угрозу переговоры

ПАРИЖ, 1 янв — РИА Новости. Нападая на резиденцию президента РФ Владимира Путина, Киев играет в русскую рулетку, ставя под угрозу исход мирных переговоров, пишет издание Valeurs Actuelles.
В статье под заголовком «Украина играет в русскую рулетку на фоне мирных переговоров (президента США) Трампа» издание пишет, что после нападения «в тот момент, когда Трамп и (Владимир) Зеленский завершали пресс-конференцию по итогам переговоров», «решается судьба Европы».
«Провал операции, проведенной под руководством Киева, похоже, остался без осуждения ни одной европейской столицей. Молчание — это соучастие, если не в самом действии, то уж точно в бездействии… Судьба Европы сейчас под угрозой. Желая заставить Россию заплатить и наказать Трампа за предательство союзников, европейские столицы могут навсегда потерять шансы на разрешение конфликта», — пишут авторы.
По их мнению, «нападение на резиденцию лидера ядерной державы стало последней каплей для Москвы», а в случае провала переговоров «США просто умоют руки».
«Общественное мнение на всем континенте желает мира и возвращения политической активности и дискуссий к приоритетам, отличным от гонки вооружений, нашим европейским лидерам придется ответить за свои позиции. Те из них, кто своими лицемерными заявлениями подорвал надежды на разрешение конфликта, столкнувшись с противоречиями в своих действиях, будут наказаны либо на выборах, либо публичными протестами», — говорится в статье.
Глава МИД РФ Сергей Лавров в понедельник заявил, что киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все БПЛА уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет. Начальник зенитных ракетных войск ВКС РФ генерал-майор Александр Романенков заявил в среду, что террористическая атака киевского режима была целенаправленной, тщательно спланированной и носила эшелонированный характер.