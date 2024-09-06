Нанороботы лечат аневризму сосудов головного мозга. Как это возможно

Наноробот состоит из магнитной сердцевины, лечащего аневризму тромбина и оболочки — она тает при небольшом нагревании и так высвобождает лекарство. К аневризме нанороботы доставляются благодаря магнитному полю, а оболочка растворяется посредством переменного магнитного поля — ткани организма не повреждаются, так как температура не превышает 50 градусов по Цельсию. Хирурги должны запускать в кровоток наноботов чуть выше самой аневризмы. Нанороботы создают стабильный сгусток (clots), который не мешает кровоснабжению и перекрывает поврежденный участок сосуда, чтобы тот не лопнул. За подопытными кроликами наблюдали в течение двух недель после вмешательства — животные оставались здоровы.