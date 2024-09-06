Нанороботы лечат аневризму сосудов головного мозга. Как это возможно

Нанороботы могут доставлять лекарства к аневризме сосудов головного мозга, таким образом предотвращая инсульт. Тестирование новой технологии проводилось на кроликах. Удалось вылечить трех животных, в сонных артериях которых были искусственно созданы аневризмы. Биосовместимость нанороботов с клетками человека пока проверяли только в пробирке в лабораторных условиях. Результаты исследования представлены в журнале Small, в числе авторов научной статьи — биоинженер Ци Чжоу из Эдинбургского университета. Вкратце он рассказал о проекте в беседе с Live Science.
Размер разработанных для лечения аневризмы нанороботов — 295 нанометров в диаметре. Ширина типичного вируса — приблизительно 100 нанометров, а большинства бактерий — 1000 нанометров.
Наноробот состоит из магнитной сердцевины, лечащего аневризму тромбина и оболочки — она тает при небольшом нагревании и так высвобождает лекарство. К аневризме нанороботы доставляются благодаря магнитному полю, а оболочка растворяется посредством переменного магнитного поля — ткани организма не повреждаются, так как температура не превышает 50 градусов по Цельсию. Хирурги должны запускать в кровоток наноботов чуть выше самой аневризмы. Нанороботы создают стабильный сгусток (clots), который не мешает кровоснабжению и перекрывает поврежденный участок сосуда, чтобы тот не лопнул. За подопытными кроликами наблюдали в течение двух недель после вмешательства — животные оставались здоровы.
Ци Чжоу уточнил, что необходимо продолжить тестирование, по его словам, технологию следует проверить на животных, чья физиология больше похожа не человеческое тело. К тому же последующие опыты должны изучить безопасность и эффективность метода в длительной перспективе.
Сейчас аневризму лечат при помощи специальных стентов и катушек. Они могут остановить кровотечение, вызванное аневризмой, но не исключен риск повторного кровотечения. Кроме того, как отметил Ци Чжоу, пациентам может потребоваться длительный прием медикаментов.
Ранее сообщалось о том, что команде экспертов из Детского научно-исследовательского института Мердока в Австралии (MCRI) удалось впервые искусственно вырастить стволовые клетки человеческой крови. Достижение может послужить в качестве основы для разработки персонализированного лечения детей с лейкемией и нарушениями функции костного мозга.