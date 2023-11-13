Налоговый вычет за лечение в 2024 году: что нужно знать

Через социальный налоговый вычет россияне могут вернуть потраченные на лечение средства. В 2024 году сумма, с которой можно вернуть потраченные деньги, по некоторым категориям значительно увеличится. Кто может получить налоговый вычет, за какое лечение и какие документы нужны — читайте в материале «Известий».

Налоговый вычет за лечение 2024: сумма

Налоговый вычет — это сумма, которая вычитается из общего дохода работника, облагаемого налогом (НДФЛ). Его могут получить те, кто работает в России и платит с официального дохода НДФЛ по ставке 13%. Социальный налоговый вычет на лечение позволяет вернуть деньги, потраченные на оплату лечения, покупку лекарств, а также страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования (ДМС).

До конца 2023 года максимальная сумма налогового вычета за обычное лечение составляет 13% от лимита в 120 тыс. рублей, то есть сумма возврата не превышает 15,6 тыс. рублей. У дорогостоящего лечения нет лимита суммы налогового вычета, можно получить 13% от его полной стоимости.

С 1 января 2024 года начинают действовать изменения в ст. 219 Налогового кодекса РФ (Федеральный закон от 28.04.2023 № 159-ФЗ), согласно которым совокупный размер вычетов увеличивается до 150 тыс. рублей. Это означает, что в следующем году можно будет компенсировать за лечение и медикаменты до 19,5 тыс. рублей. При дорогостоящем лечении также можно будет вернуть 13% от полной стоимости расходов. Новые лимиты налоговых вычетов за лечение начнут действовать в 2024 году и далее. Соответственно, получить увеличенную сумму выплат можно будет начиная с 2025 года. До этого времени их размер рассчитывается по старым лимитам.

За какие лекарства и лечение можно получить налоговый вычет

С помощью налогового вычета можно вернуть денежные средства, затраченные на покупку любых лекарств, включая рецептурные, приобретенных для себя или ближайших родственников. Для компенсации расходов медицинские препараты должен назначать лечащий врач. Приобретать лекарства обязательно нужно за собственные средства.

Помимо лекарств, социальный налоговый вычет можно получить с расходов на обычные и дорогостоящие медицинские услуги. К простому виду медпомощи относятся диагностика врача и лечение заболеваний в амбулаторных условиях, дневном стационаре и на дому, санаторно-курортное лечение, паллиативная медпомощь, платные услуги скорой помощи и другие.

Получение налогового вычета предусмотрено и за дорогостоящее лечение. Сюда входит лечение онкологии, эндопротезирование, трансплантация органов, реконструктивные и пластические операции, лечение бесплодия по методу ЭКО, а также лечение аномалий, обнаруженных у ребенка при рождении, и другие. Полный перечень медицинских услуг, за которые можно получить компенсацию, указан в постановлении Правительства РФ 08.04.2020 № 458 и на «Госуслугах».

Узнать вид лечения можно по коду на справке об оплате услуг, которую выдает медучреждение. Код 01 соответствует обычному лечению, код 02 — дорогостоящему. Необходимо заранее уточнять в медицинской организации, имеет ли она лицензию для выдачи данной справки. Договор на оказание медицинских услуг при этом может быть оформлен на кого угодно.

Стоматологические услуги, в зависимости от сложности, могут относиться и к обычному, и к специализированному лечению. Налоговый вычет можно получить в том числе за диагностику и лечение, обезболивание, установку пломб, коронок и других средств восстановления зубов.

К дорогостоящему лечению будут относиться медицинские услуги по ортопедическому лечению пациентов со значительными врожденными и приобретенными дефектами зубов и челюстей. Например, сюда относится сложное протезирование нескольких зубов после травмы. Кроме того, вычет предусмотрен на услуги по установке брекетов и элайнеров, имплантации и реплантации.

Если стоматология обошлась дороже лимита и есть возможность разбить платежи на две части, лучше оплатить лечение в разные календарные годы, чтобы применить налоговый вычет за два года на погашение одной услуги.

Сколько раз можно получить налоговый вычет за лечение

Налоговый вычет за лечение можно получать неограниченное количество раз в течение жизни, но не чаще одного раза в год.

Подать на социальный налоговый вычет по справке НДФЛ можно в течение трех лет после года, в котором осуществлялись расходы. То есть в 2024 году можно вернуть налог за последние три года, не считая текущий. Получить льготу за более ранние периоды уже нельзя.

Если расходы превысили годовой налогооблагаемый доход или установленный лимит, то недополученный остаток льготы на следующий год не переносится и сгорает.

При обычном лечении полученный налоговый вычет может суммироваться с другими социальными вычетами (кроме возврата по расходам на благотворительность и образование детей).

При дорогостоящем лечении такой возможности нет, вычет не суммируется.

Кто и за кого может получить налоговый вычет

Подавать на налоговый вычет могут совершеннолетние трудоустроенные граждане и резиденты России, которые отчисляют НДФЛ от своего официального дохода.

Оформить налоговый вычет можно также за медицинские услуги и лекарства для близких родственников: детей, в том числе приемных, родителей и супругов. С 2022 года у родителей появилась возможность получать вычет за детей, которым уже исполнилось 18 лет. Теперь, если ребенок является студентом очного отделения вуза или среднего учебного заведения, деньги за его лечение можно вернуть до 24 лет.

Помимо этого, налоговый вычет позволяет вернуть страховые взносы по договору ДМС, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи.

Самозанятые, индивидуальные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, не смогут оформить социальный вычет. Также нельзя вернуть деньги за лечение, полученное за рубежом.

Неработающие пенсионеры тоже не смогут получить вычет за лечение, поскольку пенсия не облагается налогами, из которых формируется налоговый вычет. На возврат части средств могут рассчитывать их дети, если они оплачивали медицинские услуги родителя. Платежные документы в таком случае должны быть оформлены на имя работающего человека, но в них должно быть указано имя пациента, который проходил лечение.

Налоговый вычет на медицинские услуги в 2024: какие документы нужны

Подать заявление на налоговый вычет за лечение можно несколькими способами: лично через налоговую или МФЦ, а также отправить заявление по почте заказным письмом или подать документы на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) и на портале «Госуслуги». При выборе варианта через налоговую заявление необходимо подать в конце года, в котором оплачивалось лечение. Налоговая проверяет декларацию в течение трех месяцев. Уведомления о статусе рассмотрения декларации приходят на почту.

Получить налоговый вычет за лечение можно через работодателя. Для этого требуется принести из налоговой уведомление о праве на вычет и отдать его работодателю вместе с заявлением и другими документами. После этого из зарплаты не будет удерживаться НДФЛ, пока не будет выплачена полная сумма компенсации.

Чтобы оформить налоговый вычет за лечение, необходимо подать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ или же подтвердить свое право на выплату через налоговый орган. Остальной пакет документов будет зависеть от того, за какие услуги требуется компенсация.

Для получения компенсации за оплату лечения потребуется договор с медучреждением об оказании заявленных услуг и справка об их оплате.

Для возврата средств за покупку лекарств необходимы рецепт от врача и чеки, подтверждающие покупку медикаментов. Если препарат продавался без рецепта, можно предоставить сведения из медицинской документации с указаниями врача.

Для вычета за взносы по ДМС нужны договор со страховой компанией или полис добровольного страхования, а также документы, подтверждающие понесенные расходы, — к ним относятся чеки об оплате.