Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России

По данным SHOT, с инициативой в Госдуму обратились депутаты ЛДПР. Авторы идеи предполагают, что она может стать подспорьем для молодых людей к заключению браков и последующим свадьбам. При этом зачастую молодые люди не обладают большими финансовыми возможностями.