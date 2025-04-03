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Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России

Всего супруги смогут вернуть не более 300 тысяч рублей за торжество.

Источник: Freepik

По данным SHOT, с инициативой в Госдуму обратились депутаты ЛДПР. Авторы идеи предполагают, что она может стать подспорьем для молодых людей к заключению браков и последующим свадьбам. При этом зачастую молодые люди не обладают большими финансовыми возможностями.

Предполагается, что налоговый вычет можно будет получить в течение трёх лет с момента заключения брака. Покрывать он будет услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала. Один супруг сможет вернуть не более 150 тысяч рублей.

«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.