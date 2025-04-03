Налоговый вычет со свадьбы могут ввести в России

Предполагается, что налоговый вычет можно будет получить в течение трёх лет с момента заключения брака. Покрывать он будет услуги свадебных агентств, фотографа, видеооператора, кейтеринга, музыкальное сопровождение, аренду банкетного зала. Один супруг сможет вернуть не более 150 тысяч рублей.
«Если внедрить такой вычет, то семьи смогут вернуть себе часть уплаченного налога на расходы, связанные с различными свадебными услугами, начиная от аренды помещения, заканчивая работой фотографа», — отметил заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов.