Наличие родных братьев и сестер влияет на половое созревание

По данным ученых, по сравнению с девочками, имеющими родных братьев или сестер, у участниц женского пола с наличием как родных, так и сводных братьев или сестер половое созревание начинается в среднем на 1,2 месяца раньше; только единокровных, единоутробных или сводных — на 2,2 месяца, а без братьев и сестер — на 5,5 месяца. У мальчиков показатели составили соответственно 1,4; 1,2 и 4,5 месяца. Интересно, что подобная корреляция сохранялась при введении поправок на полноту семьи, индекс массы тела в детстве и проявления интернализации (интеграцию установок, мнений других в собственную идентичность или чувство себя) и экстернализации (проецирование внутренних состояний на внешний мир).