Наличие родных братьев и сестер влияет на половое созревание

Эксперты провели популяционное когортное исследование. Оказалось, что у детей с родными братьями и сестрами половое созревание начинается позже, чем у детей, которые одни в семье или имеют сводных братьев или сестер.
Исследователи проанализировали данные 10 657 детей из датской когорты пубертатного периода. Информацию о признаках полового созревания у них получали раз в полгода с 11 лет и до окончания пубертата. Соответствующая публикация появилась в журнале Annals of Epidemiology.
По данным ученых, по сравнению с девочками, имеющими родных братьев или сестер, у участниц женского пола с наличием как родных, так и сводных братьев или сестер половое созревание начинается в среднем на 1,2 месяца раньше; только единокровных, единоутробных или сводных — на 2,2 месяца, а без братьев и сестер — на 5,5 месяца. У мальчиков показатели составили соответственно 1,4; 1,2 и 4,5 месяца. Интересно, что подобная корреляция сохранялась при введении поправок на полноту семьи, индекс массы тела в детстве и проявления интернализации (интеграцию установок, мнений других в собственную идентичность или чувство себя) и экстернализации (проецирование внутренних состояний на внешний мир).
Часто в пубертате дети начинают делать вещи, с которыми родителям тяжело уживаться. Подростковый и семейный психолог Ирина Гришина ранее дала советы, которые помогут пережить этот период.