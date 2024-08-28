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Накурить двойки. Вредная привычка беременных влияет на успеваемость детей

Ученые провели исследование, в рамках которого определили, что курение будущей матери негативно сказывается не только на здоровье ребенка, но и на его будущей успеваемости.

Источник: Freepik

В рамках новой работы специалисты выяснили, что курение вредит не только физической составляющей человека, но и серьезно нарушает умственные способности, причем с отложенным эффектом. Речь идет про курящих беременных женщин, дети которых в школе будут показывать худшие результаты. Данные работы опубликованы в журнале Addictive Behaviors.

Ученые провели анализ 19 исследований, в которых участвовали 1,25 млн человек. Работу проводили исследователи из университета Южной Австралии вместе с группой ученых из университета Картина, Гарвардского университета. В 79% исследований сообщалось о снижении успеваемости у детей, подвергшихся воздействию курения их матерей во время беременности.

Также был проведен дополнительный метанализ восьми основных исследований, в которых участвовали 723 877 человек. В нем также было показано, что у детей матерей, курящих во время беременности, на 49% чаще плохая успеваемость, если сравнивать их данные с теми, чьи матери не курили.

При подготовке материала использованы следующие источники: MedicalXpress