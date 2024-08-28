Накурить двойки. Вредная привычка беременных влияет на успеваемость детей

Также был проведен дополнительный метанализ восьми основных исследований, в которых участвовали 723 877 человек. В нем также было показано, что у детей матерей, курящих во время беременности, на 49% чаще плохая успеваемость, если сравнивать их данные с теми, чьи матери не курили.