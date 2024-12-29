Наклоны и физическая нагрузка: как взбодриться в конце года

Иногда тревожность не дает уснуть, из-за чего мы засыпаем позже обычного и просыпаемся уставшими. Попробуйте блокировать мысли, например, перечислять буквы алфавита по порядку или решать несложные примеры. Так, можно взять число в одну тысячу и вычесть из него семь. Из получившихся 993 вычтите еще семь. И так пока не дойдете до наименьшего значения, из которого невозможно будет вычесть цифру.