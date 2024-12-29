Наклоны и физическая нагрузка: как взбодриться в конце года

В конце уходящего года все мы уже очень сильно устали, поэтому не хотим работать и ждем только одного — каникул.
Эксперты рассказали The Guardian, как взбодриться в конце уходящего года и повысить уровень энергии.
Примите форму банана
Наклоны в сторону растягивают межреберные мышцы, позволяя дышать полной грудью. А когда у нас достаточно кислорода в легких, мы чувствуем себя бодрее.
Сидя или стоя, глубоко вдохните, поднимите одну руку и наклонитесь в сторону, образуя форму банана. Затем выдохните, выпрямитесь и опустите руку. Повторите пять раз для каждой руки.
Не откладывайте будильник
Каждый раз нажимая кнопку повтора на будильнике, вы увеличиваете шансы начать день с учащенным сердцебиением и и повышенным уровнем гормона стресса.
Гораздо лучше поставить будильник на последний момент, когда вы уже должны точно встать, а не терять полноценный сон в попытках доспать по пять минут.
Вовремя пейте кофе
Важно пить кофе не раньше, чем через час после подъёма. Это даст вашему организму возможность естественным образом повысить уровень кортизола — «гормона стресса».
Таким образом, вы сможете получить максимальную пользу от кофеина, не нарушая естественный ритм своего организма, и почувствуете себя более энергичным и сосредоточенным.
Не проводите много времени в социальных сетях
Умственная усталость — трудности с концентрацией внимания, снижение мотивации к выполнению задач и общее ощущение вялости или заторможенности — может быть вызвана постоянным скроллингом новостей в социальных сетях.
Ученые говорят, что всего 90 минут в день могут негативно сказаться на организме в целом. Поэтому лучшим решением будет установить ограничения в приложениях.
Добавьте в рацион больше клетчатки
Клетчатка помогает нашему кишечнику оставаться здоровым. Также она помогает извлекать из пищи на 10−15% больше энергии.
Ешьте бобовые, чечевицу, цельнозерновые продукты, листовую зелень, ягоды, орехи и семена. Клетчатка также действует как препятствие для сахара, замедляя его всасывание в кровь и обеспечивая более длительное чувство насыщения.
Выберите время для физической нагрузки
Эксперты советуют заниматься интенсивными физическими нагрузками во второй половине дня и только после того, как вы поели и выпили достаточное количество воды. В таком случае упражнения не принесут вред.
Получите музыкальный заряд
Музыка может высвобождать такие химические вещества, как дофамин и серотонин, которые делают нас счастливее и мотивируют. Особенно хорошо, когда композиции напоминают о каких-то хороших и значимых событиях.
Более того, быстрый ритм песен синхронизируется с нейронной активностью, эффективно изменяя частоту мозговых волн. Более быстрый темп может способствовать появлению бета-волн, связанных с повышенной бдительностью и энергичностью.
Используйте ароматерапию
Приятность аромата влияет на поведение: люди лучше справляются с заданиями, когда чувствуют доставляющий удовольствие запах.
Каждый аромат состоит из различных летучих соединений, которые стимулируют разные рецепторы, активирующие обонятельную луковицу. А поскольку она связана с различными частями мозга, это может усиливать возбуждение, стимулировать воспоминания и положительно влиять на настроение.
Попробуйте блокировать мысли
Иногда тревожность не дает уснуть, из-за чего мы засыпаем позже обычного и просыпаемся уставшими. Попробуйте блокировать мысли, например, перечислять буквы алфавита по порядку или решать несложные примеры. Так, можно взять число в одну тысячу и вычесть из него семь. Из получившихся 993 вычтите еще семь. И так пока не дойдете до наименьшего значения, из которого невозможно будет вычесть цифру.
Делайте противоположное
Активность, длящаяся всего пять минут, может улучшить наше восприятие энергии и усталости. Поэтому, если вы чувствуете вялость, делайте противоположное тому, что вы ощущаете, — будьте активны любым удобным для вас способом, но не менее пяти минут.
Ешьте ягоды
Ученые доказали, что ягодный смузи из клубники, малины, ежевики и черники, выпитый за шесть часов до умственной нагрузки, помогает сохранять бодрость в течение дня.
Вздремните
Если вы не можете сосредоточиться на чем-то, выделите 20 минут на сон. Он повысит вашу работоспособность на 15−20% на три-четыре часа.
Важно спать днем не дольше, чем 20 минут, так как иначе вы будете испытывать то самое чувство, словно вас переехал трамвай.
Попробуйте дышать «квадратом»
Медленно вдохните через нос на счет «четыре» «, задержите дыхание на четыре счета, медленно и равномерно выдыхайте через рот до счета “четыре”, снова задержите дыхание на счет “четыре” — и повторите.
Это повышает уровень углекислого газа в крови, который успокаивает и регулирует вегетативную нервную систему, воздействуя на блуждающий нерв, что улучшает настроение.
Танцы
Если вы чувствуете подавленность, отвлекитесь от дел, включите любимую музыку и три минуты танцуйте так, словно вы находитесь на сцене перед миллионами зрителей.
Жуйте жвачку
Жевательная резинка может повысить концентрацию внимания, так как движение челюсти усиливает приток крови к мозгу.
Перед сном слушайте любимую музыку
Эксперты говорят, что песня, которую вы слушали сто раз, позволит легче заснуть, так как мозг не будет ее воспринимать как отвлекающий фактор.
А вот белый и розовый шум включать не стоит, так как они вероятнее будут вас отвлекать.
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