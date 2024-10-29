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Накладной нос Лоуренса Оливье из фильма «Ричард III» выставят на аукцион

На аукцион, который пройдет в декабре, выставят около 350 лотов. Среди них будут личные вещи актера, реквизит со съемок и престижные награды.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Julien’s Auctions and TCM

Протез носа, который Лоуренс Оливье надевал во время съемок фильма «Ричард III», будет выставлен на аукцион. Оценщики предполагают, что он уйдет с молотка примерно за £1500 (~ 190 тыс рублей).

Известно, что накладной нос подарил актеру один из гримеров фильма в честь 80-летия Оливье. Об этом свидетельствует записка, приложенная к лоту.

Дорогой Ларри, нам обоим исполнилось по 80. С Днем Рождения. Вот первый нос, который мы использовали [во время съемок фильма] в Испании.

Цитата из записки, приложенной к лоту

Помимо протеза, около 350 лотов, среди которых есть личные вещи Оливье и реквизит со съемок культовых фильмов, будут выставлены на аукцион 94-летней вдовой Джоан Плоурайт. Сообщается, что корона из позолоченного металла, которую Оливье носил, играя короля Лира, также будет продана примерно за £900 (~ 114 тыс рублей).

Это потрясающая коллекция. Здесь так много сокровищ. Одно из величайших удовольствий — иметь возможность представить это публике.

Джайлс Мун
специалист по коллекции

Одним из самых значимых лотов на аукционе, который пройдет в декабре в Лос-Анджелесе (США), станет приз, полученный на Венецианской биеннале «Золотой лев» за роль в фильме «Гамлет» 1948 года. Предполагается, что он уйдет с молотка примерно за £11500 (~ 14,5 млн рублей).

Ранее рассказывали, что банан, приклеенный скотчем к стене, вновь продают, но уже за $1,5 млн.