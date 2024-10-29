Накладной нос Лоуренса Оливье из фильма «Ричард III» выставят на аукцион

Одним из самых значимых лотов на аукционе, который пройдет в декабре в Лос-Анджелесе (США), станет приз, полученный на Венецианской биеннале «Золотой лев» за роль в фильме «Гамлет» 1948 года. Предполагается, что он уйдет с молотка примерно за £11500 (~ 14,5 млн рублей).