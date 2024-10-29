Накладной нос Лоуренса Оливье из фильма «Ричард III» выставят на аукцион

Протез носа, который Лоуренс Оливье надевал во время съемок фильма «Ричард III», будет выставлен на аукцион. Оценщики предполагают, что он уйдет с молотка примерно за £1500 (~ 190 тыс рублей).
Известно, что накладной нос подарил актеру один из гримеров фильма в честь 80-летия Оливье. Об этом свидетельствует записка, приложенная к лоту.
Дорогой Ларри, нам обоим исполнилось по 80. С Днем Рождения. Вот первый нос, который мы использовали [во время съемок фильма] в Испании.
Помимо протеза, около 350 лотов, среди которых есть личные вещи Оливье и реквизит со съемок культовых фильмов, будут выставлены на аукцион 94-летней вдовой Джоан Плоурайт. Сообщается, что корона из позолоченного металла, которую Оливье носил, играя короля Лира, также будет продана примерно за £900 (~ 114 тыс рублей).
Это потрясающая коллекция. Здесь так много сокровищ. Одно из величайших удовольствий — иметь возможность представить это публике.
Одним из самых значимых лотов на аукционе, который пройдет в декабре в Лос-Анджелесе (США), станет приз, полученный на Венецианской биеннале «Золотой лев» за роль в фильме «Гамлет» 1948 года. Предполагается, что он уйдет с молотка примерно за £11500 (~ 14,5 млн рублей).
Ранее рассказывали, что банан, приклеенный скотчем к стене, вновь продают, но уже за $1,5 млн.