«Накапливаются кризисные тенденции»: Лавров указал на сомнения Запада в будущем НАТО

На Западе все чаще звучат рассуждения о том, не утратил ли НАТО свою актуальность как единый военно-политический блок. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам 2025 года.
«Внутри самого западного общества накапливаются кризисные тенденции. Гренландия — это очевидный пример, который у всех на устах, и вокруг которого развиваются такие дискуссии. В общем-то трудно было представить, что такое может происходить ранее, включая перспективы сохранения НАТО в качестве единого западного военно-политического блока», — сказал министр.
Лавров подчеркнул, что происходящее свидетельствует о глубоких противоречиях, затрагивающих основы прежней модели западного мира.
Напомним, страны НАТО сократили обмен разведывательной информацией с Вашингтоном на фоне заявлений США о притязаниях на Гренландию. Идея, озвученная президентом Дональдом Трампом и связанная с установлением контроля над островом, спровоцировала серьезные разногласия внутри альянса.
Ранее Трамп заявил, что Гренландия необходима Америке для национальной безопасности. Глава Белого дома также считает, что остров необходим для создания «Золотого купола».