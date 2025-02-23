Накануне. Психолог назвала 8 дел, чтобы понедельник был прекрасным

У каждого из нас есть такие провокационные комедии или ролики, которые заставляют разъезжаться губы в улыбке против воли. Используйте их в воскресенье для того, чтобы посмешить себя, а заодно ищите новые идеи, которые заставят улыбаться и хохотать. Прилив эндорфинов как раз к понедельнику гарантирован!