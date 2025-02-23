Накануне. Психолог назвала 8 дел, чтобы понедельник был прекрасным

Мы патологически не любим понедельники за возвращение к рабочим будням, необходимость вертеться в постоянном цейтноте и вливаться в напряженный ритм. Именно поэтому для многих людей воскресенье уже омрачено следующим днем. О восьми вещах, которые нужно сделать в конце недели, чтобы полюбить понедельник, aif.ru рассказала психолог Ольга Романив.
1. Организуйте расслабляющую ванну
Чтобы минимизировать уровень стресса, связанный с предстоящим понедельником, побалуйте себя расслабляющей ванной. Как в лучших традициях романтической мелодрамы: с пушистой пеной, ароматическими свечами с ароматом лаванды, красивой музыкой, косметической маской на лице.
2. Побалуйте себя вкусной и легкой едой
Завершайте неделю на нужной ноте, отужинав вкусной, но не тяжелой едой (иначе в понедельник будет вставать еще тяжелее). Позаботьтесь о красивой сервировке стола и дополнительных атрибутах в виде вазы с цветами, «воскресной» скатерти с привлекательным дизайном, уютного фарфорового сувенира.
3. Проведите время вне дома
Не предавайтесь грустным мыслям о неотвратимо надвигающемся понедельнике в четырех стенах. В воскресенье обязательно постарайтесь выбраться куда-то из дома с семьей или друзьями — в ближайшую кофейню или просто погулять, чтобы развеяться и зарядиться хорошим настроением.
4. Помедитируйте
Снимайте стресс и плохое настроение медитацией, на которую уйдет всего полчаса драгоценного свободного времени, но зато результат окажется довольно эффективным. Это поможет начать относиться к понедельнику, как к началу больших возможностей и новых свершений.
5. Придумайте пять позитивных дел на понедельник
Заранее сделайте понедельник приятным для себя днем, предвкушая занятия, которые обязательно реализуете для своей души. Сюда можно включить любые мелочи и пустяки, но они должны гарантировать минуты простой житейской радости: потанцевать пять минут под любимый плей-лист, прочитать двадцать страниц нового детектива, купить по дороге на работу любимый кофе, подложить любовную записку второй половинке в пиджак, порадовать ребенка брелоком с любимым персонажем.
6. Переберите фотографии, вызывающие теплые чувства
Врывайтесь в понедельник с хорошим настроением. Переберите старые фотографии в альбоме или памяти смартфона, которые вызывают приятные чувства. Это могут быть снимки с последнего отдыха, вечеринки или просто забавное фото любимого кота.
7. Напишите себе письмо
В воскресенье напишите себе короткое письмо с жизнеутверждающими фразами. Например «У тебя все сегодня получится!» (на случай сложного проекта на работе) или «Не сомневайся, сегодня случится что-то невероятно классное» или даже «Улыбнись, пожалуйста, ведь ты — классный человек!» В понедельник прочитайте письмо, прикрепленное магнитом на холодильнике, и жизнь заиграет новыми красками.
8. Посмотрите смешной ролик или комедию
У каждого из нас есть такие провокационные комедии или ролики, которые заставляют разъезжаться губы в улыбке против воли. Используйте их в воскресенье для того, чтобы посмешить себя, а заодно ищите новые идеи, которые заставят улыбаться и хохотать. Прилив эндорфинов как раз к понедельнику гарантирован!