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Найти в последний момент и угадать. Топ-10 бюджетных подарков на 8 Марта

8 Марта женскому полу принято дарить подарки. Выбрать и найти хороший презент можно, даже если времени осталось совсем мало.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

10 недорогих подарков, которые легко найти в последний момент

«ФедералПресс» советует обратить внимание на следующие варианты.

1. Аромасвечи и наборы для релакса. Такой подарок создаст атмосферу уюта, доставит удовольствие, поможет расслабиться после долгого дня.

2. Чайные и кофейные наборы. Коробка чая, упаковка хорошего кофе, смесь травяных напитков никогда не будут лишними. Подарок можно дополнить красивой кружкой.

3. Набор натурального меда или варенья. Можно найти мини-наборы меда разных сортов или оригинального варенья (например, из лепестков роз).

4. Косметика и уходовые средства. Крем для рук, бальзам для губ, маска для лица — отличные варианты быстрого подарка. Их можно красиво упаковать.

5. Комнатное растение. Кактус, суккулент, фиалки украсят интерьер женщины и будут долго радовать глаз.

6. Украшения и аксессуары. Заколка, брошка, бижутерия — тоже хорошие варианты, ведь они могут помочь создать яркий образ.

7. Сертификат на впечатление. Сертификат в книжный магазин или салон красоты — тоже бюджетный и универсальный подарок.

8. Оригинальные сладости. Шоколад с оригинальным вкусом, набор зефира или экзотических фруктов можно смело вручать любительницам интересных продуктов и блюд.

9. Красивый ежедневник или блокнот. Такие подарки тоже могут быть отличным вариантом. Особенно если получательнице нравится все планировать.

10. Билеты на культурное мероприятие. Можно подарить поход на концерт, спектакль и так далее.

Как выбрать подарок в последний момент

Если времени в обрез, не стоит паниковать. Нужно просто узнать или вспомнить предпочтения получательницы. Например, если она любит готовить, можно подарить хорошую посуду, если ей нравится читать — красивую закладку или мини-светильник для книги.

Стоит позаботиться о праздничной упаковке. Она должна быть стильной и приятной. Также подарок можно положить в специальную коробочку-сюрприз, наполненную конфетти или лепестками. Можно добавить подпись или личное послание.

Как вручить подарок так, чтобы он запомнился

Даже бюджетный подарок можно вручить необычным способом. Например, положить в сумку, шкаф, под подушку. Можно даже организовать квест, который приведет к подарку. Если получательница любит музыку, поздравление не помешает сопроводить песней. Хороший вариант — сыграть мелодию на музыкальном инструменте.

Можно подойти к делу с юмором — например, организовать флешмоб, разыграть сценку.

Тем временем россиянки рассказали, как они поступают с подарками, которые им пришлись не по вкусу.