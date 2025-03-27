Найденный баланс. Россияне объяснили, почему они любят свою работу

Главная причина, по которой людям нравится их компания, — наличие возможности соблюдать баланс между работой и личной жизнью (58%). Многим нравится их начальник (47%). Важен и уровень заработной платы (42%). Также для людей значимы коллектив (40%) и интересные задачи (39%). Многим (28%) нравится отсутствие бюрократических ограничений. Удобство и комфорт офиса важны для 26%, а гибкий график и возможность удаленной работы — для 25% и 24% соответственно. Отсутствие переработок мотивирует 22%. Возможности профессионального и карьерного роста радуют 18% и 11% соответственно. Для кого-то важна корпоративная культура (10%). 7% указали что-то другое (в этой и следующих частях опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа).