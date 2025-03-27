Найденный баланс. Россияне объяснили, почему они любят свою работу

Сервисы Работа.ру и СберПодбор провели опрос и выяснили, нравится ли россиянам их работа, чем они недовольны и готовы ли они уволиться, если им она не подходит. В исследовании участвовали 3 600 респондентов из всех регионов страны.
27% респондентов сообщили, что однозначно довольны своей работой. Еще 28% выбрали ответ «скорее да». 21% скорее недоволен. Еще 13% однозначно не любят свою работу, 11% затруднились с ответом.
Главная причина, по которой людям нравится их компания, — наличие возможности соблюдать баланс между работой и личной жизнью (58%). Многим нравится их начальник (47%). Важен и уровень заработной платы (42%). Также для людей значимы коллектив (40%) и интересные задачи (39%). Многим (28%) нравится отсутствие бюрократических ограничений. Удобство и комфорт офиса важны для 26%, а гибкий график и возможность удаленной работы — для 25% и 24% соответственно. Отсутствие переработок мотивирует 22%. Возможности профессионального и карьерного роста радуют 18% и 11% соответственно. Для кого-то важна корпоративная культура (10%). 7% указали что-то другое (в этой и следующих частях опроса можно было выбрать несколько вариантов ответа).
А вот основная причина недовольства работой — низкая зарплата. На нее пожаловались 48% респондентов. Многих расстраивает отсутствие возможностей для карьерного роста (37%). В тройке лидеров также оказались неинтересные задачи (34%).
Кто-то недоволен отсутствием возможностей для профессионального развития (32%). Столько же человек пожаловались на избыток бюрократии и правил. Часть опрошенных (23%) указала, что офис находится слишком далеко от дома. Переработки мешают любить работу 22% опрошенных, отсутствие удаленки — 21%. Коллектив не нравится 20%, отношения с начальником — 16%. На неудобный график, некомфортный офис и проблемы с корпоративной культурой пожаловались по 14%. Слишком сложные задачи омрачают работу 5% опрошенных, 11% указали другие причины.
Также опрос показал, что треть респондентов (34%) хочет сменить работу, оставаясь в своей области. Еще 16% намерены поменять и компанию, и сферу деятельности. 8% опрошенных уже уволились. Еще 42% респондентов увольняться не планируют.
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