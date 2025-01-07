Найдена связь между ковырянием в носу и Альцгеймером

Группа исследователей под руководством учёных из Университета Гриффита в Австралии провели серию тестов на мышах и выяснили, что ковыряние в носу повреждает внутренние ткани и приводит к появлению болезни Альцгеймера. Об этом пишет Science Alert.
Ранние исследования показали, что бактерия Chlamydia pneumoniae, которая может заражать людей и вызывать пневмонию, содержится в мозгах людей с деменцией. Теперь ученые доказали, что у мышей эта бактерия может проникать в обонятельный нерв и повреждать эпителий носа, что приводит к усугублению инфекции нервов.
В результате в мозге мышей образовалось больше бета-амилоидного белка — белка, который вырабатывается в ответ на инфекции. Бляшки (или скопления) этого белка также обнаруживаются в значительных количествах у людей с болезнью Альцгеймера.
Ученые были удивлены скоростью, с которой C. pneumoniae проникала в центральную нервную систему мышей — заражение происходило в течение 24−72 часов. Считается, что бактерии и вирусы используют нос как быстрый путь к мозгу.
Хотя нет уверенности в том, что у людей будут такие же последствия или что амилоидные бляшки являются причиной болезни Альцгеймера, тем не менее важно продолжать исследования, чтобы понять это распространённое нейродегенеративное заболевание.
Ученые намерены продолжать эксперименты, чтобы подтвердить, что тот же механизм заражения мозга человека происходит так же, как и у мышей.
Ранее ученые выяснили, что болезнь Альцгеймера поражает мозг в два этапа.