Найдена связь между часами Судного дня и смертностью в США

В 1947 году часы показывали семь минут до «конца света». С тех пор их переводили 26 раз (восемь раз назад и 18 вперед). В начале 2025-го стрелки перевели снова: теперь до полуночи осталось всего 89 секунд — самое малое расстояние за историю проекта. С даты начала проекта ученые спорят, является ли изобретение важным индикатором угрозы или это просто удачная метафора. В любом случае, до сих пор никто не изучал, как от часов зависит здоровье людей. В этом решили разобраться специалисты из США.