Найдена связь между часами Судного дня и смертностью в США

Часы Судного дня — проект ученых-ядерщиков, появившийся в 1947 году. Изначально изобретение задумывалось как как символ опасности ядерной войны: чем ближе стрелки к полуночи, тем выше риск глобальной катастрофы. Со временем список расширили, и туда вошли климатический кризис, развитие искусственного интеллекта, киберриски и политическая нестабильность.
В 1947 году часы показывали семь минут до «конца света». С тех пор их переводили 26 раз (восемь раз назад и 18 вперед). В начале 2025-го стрелки перевели снова: теперь до полуночи осталось всего 89 секунд — самое малое расстояние за историю проекта. С даты начала проекта ученые спорят, является ли изобретение важным индикатором угрозы или это просто удачная метафора. В любом случае, до сих пор никто не изучал, как от часов зависит здоровье людей. В этом решили разобраться специалисты из США.
Ученые проанализировали данные Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) и проекта Global Burden of Disease Вашингтонского университета за несколько десятилетий. В частности, исследователи искали связи между положением стрелок часов Судного дня и смертностью населения. Проще говоря, специалисты изучали, как менялись показатели смертности (от чего умирали люди) и распространенности психических расстройств в США с каждым новым делением.
Результаты, опубликованные в журнале Bulletin of the Atomic Scientists, оказались неожиданными. Когда стрелки сдвигались на одно деление ближе к полуночи, специалисты фиксировали всплески смертей от болезни Альцгеймера, самоубийств, несчастных случаев, последствий употребления алкоголя и наркотиков. При этом отмечалось снижение смертности от злокачественных опухолей, ВИЧ и диабета.
По словам авторов исследования, видимо, страхи негативно сказываются на психике людей, даже если те не думают о ядерной войне или климатическом кризисе ежедневно. Ученые предположили, что восприятие глобальных угроз влияет на уровень стресса, что приводит к росту случаев психических расстройств и связанных с ними заболеваний.
Если тревожность из-за глобальных угроз на самом деле влияет на здоровье человека, то часы Судного дня могут стать отличным индикатором общей социальной напряженности. В таком случае, они отражают не только политическую ситуацию, но и психическое состояние общества.
Лучше понять, как именно страх перед катастрофой сказывается на смертности и как можно снизить его негативное влияние, помогут будущие научные исследования.
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