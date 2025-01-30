Найдена причина, по которой женщины боятся ходить в спортзал

Ученые из Ливерпульского университета Джона Мура выяснили, что женщины боятся ходить в спортзал из-за своей внешности и одежды, которая, по их мнению, может слишком сильно обтягивать или не подходить их типу фигуре. Об этом пишет Daily Mail.
В опросе приняли участие 279 нынешних и бывших посетительниц тренажерных залов. Все респондентки ответили на 130 вопросов о своём опыте занятий спортом.
Чаще всего женщины говорили о том, что они чувствуют себя осуждаемыми из-за своей внешности и результатов в спортзале. В то же время почти четверть участниц опроса сообщили, что как минимум один раз получали комментарий от мужчин в тренажерном зале — от нежелательных комплиментов по поводу их внешности до замечаний по поводу техники выполнения упражнений.
Женщины также боятся, что над ними будут смеяться из-за их спортивной формы. По этой причине участницы слишком серьезно относятся к выборе одежды для тренировок.
Так, например, некоторые респондентки признались, что, по их мнению, их части тела смотрятся в обтягивающей или короткой одежде ужасно. Также они сообщали, что боятся следов пота на вещах и того, что их нижнее белье будет видно через леггинсы.
«То, что женщины боятся носить шорты из-за своего телосложения или считают себя слишком старыми для укороченных топов, может показаться мелочью, но это действительно важная проблема, если она мешает им заниматься спортом и потенциально влияет на их здоровье», — сказали ученые.
Исследование также показало, что женщины борются с самокритикой и низкой самооценкой. Одна из них рассказала экспертам: «Раньше я ходила в спортзал, а потом возвращалась, потому что беспокоилась о своей коже». Некоторые участницы даже признались, что тратят около 40 минут на макияж перед походом в зал.
Однако несколько женщин сказали, что почувствовали себя увереннее, когда заняли традиционно «мужские» места в тренажёрном зале, например, зону со штангами, и превзошли мужчин.
По словам исследователей, кампании по охране здоровья населения должны пропагандировать физические упражнения не только для улучшения внешнего вида, но и для здоровья и благополучия. Они также призывают к введению политики борьбы с домогательствами в тренажерных залах.
Ранее эксперт назвал сроки для получения результата в тренировках.