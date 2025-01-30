Найдена причина, по которой женщины боятся ходить в спортзал

Чаще всего женщины говорили о том, что они чувствуют себя осуждаемыми из-за своей внешности и результатов в спортзале. В то же время почти четверть участниц опроса сообщили, что как минимум один раз получали комментарий от мужчин в тренажерном зале — от нежелательных комплиментов по поводу их внешности до замечаний по поводу техники выполнения упражнений.