Найдена пищевая добавка, снижающая агрессию

Исследователи из Пенсильванского университета выяснили, что омега-3 жирные кислоты способны снизить агрессию на 28%. Работа опубликована в журнале Aggression and Violent Behavior.
В новой работе авторы опирались на предыдущие, менее масштабные исследования влияния добавок с омега-3 на агрессию. Их метаанализ включал 29 рандомизированных контролируемых экспериментов с участием в общей сложности 3918 человек.
Оказалось, что омега-3 снижают проактивную (обдуманную заранее, запланированную) и реактивную (в ответ на провокацию) агрессию. До этого исследования было неясно, способны ли жирные кислоты влиять на разные типы этого эмоционального состояния.
Омега-3 также известен своими противовоспалительными и поддерживающими жизненно важные процессы в мозге свойствами, которые, предполагают ученые, также помогают регулировать агрессию.
По словам исследователей, на результаты работы следует обратить внимание родителям, которые пытаются справиться с агрессивным поведением детей. Ученые считают, что в лечении перманентных состояний ярости, враждебности и насилия помимо психотерапии также могут помочь биодобавки с омега-3 жирными кислотами и пища, содержащая это вещество.
Авторы работы также отметили, что омега-3 — это не волшебная палочка, которая спасет мир от насилия, но она может помочь в борьбе с ним.
Ранее врач назвала продукты-рекордсмены по содержанию омега-кислот.