Найдена пищевая добавка, снижающая агрессию

По словам исследователей, на результаты работы следует обратить внимание родителям, которые пытаются справиться с агрессивным поведением детей. Ученые считают, что в лечении перманентных состояний ярости, враждебности и насилия помимо психотерапии также могут помочь биодобавки с омега-3 жирными кислотами и пища, содержащая это вещество.