Найдена кишечная бактерия, снижающая тягу к сладкому

Китайские ученые провели исследование, чтобы выяснить, как кишечный микробиом может помочь в регулировании тяги к сахару. В работе, опубликованной в журнале Nature Microbiology, специалисты опирались на данные предыдущих исследований, согласно которым потребность в том или ином продукте обусловлена сигналами желудочно-кишечного тракта, поступающих в мозг.
Чтобы понять, как кишечные бактерии связаны с тягой к сахару, микробиологи проанализировали кровь 18 мышей й с индуцированным (то есть вызванным специальными препаратами) сахарным диабетом и 60 человек с сахарным диабетом второго типа. Были и контрольные группы — мыши и люди без гипергликемии.
Оказалось, что у участников исследования с диабетом был снижен уровень белка FFAR4, который регулирует выделение гормона GLP-1, отвечающего за уровень сахара в крови и аппетит. Более низкие показатели FFAR4 были связаны с более высокой потребностью в сахаре, а также меньшим количеством микроорганизмов Bacteroides vulgatus в кишечнике.
Ученые обнаружили, что пантотенат — метаболит Bacteroides vulgatus — отвечает за выделение GLP-1 и последующее образование гормона печени FGF21. Последний воздействует на область мозга, играющую главную роль в пищевом поведении.
Потребность в сахаре значительно снизилась у мышей с диабетом, которым ввели пантотенат или бактерию Bacteroides vulgatus.
По словам исследователей, результаты их работы способны помочь людям с метаболическими заболеваниями, однако необходимы дальнейшие клинические исследования.
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