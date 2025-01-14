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Найдена кишечная бактерия, снижающая тягу к сладкому

Это открытие поможет в борьбе с ожирением и сахарным диабетом второго типа.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Китайские ученые провели исследование, чтобы выяснить, как кишечный микробиом может помочь в регулировании тяги к сахару. В работе, опубликованной в журнале Nature Microbiology, специалисты опирались на данные предыдущих исследований, согласно которым потребность в том или ином продукте обусловлена сигналами желудочно-кишечного тракта, поступающих в мозг.

Чтобы понять, как кишечные бактерии связаны с тягой к сахару, микробиологи проанализировали кровь 18 мышей й с индуцированным (то есть вызванным специальными препаратами) сахарным диабетом и 60 человек с сахарным диабетом второго типа. Были и контрольные группы — мыши и люди без гипергликемии.

Оказалось, что у участников исследования с диабетом был снижен уровень белка FFAR4, который регулирует выделение гормона GLP-1, отвечающего за уровень сахара в крови и аппетит. Более низкие показатели FFAR4 были связаны с более высокой потребностью в сахаре, а также меньшим количеством микроорганизмов Bacteroides vulgatus в кишечнике.

Ученые обнаружили, что пантотенат — метаболит Bacteroides vulgatus — отвечает за выделение GLP-1 и последующее образование гормона печени FGF21. Последний воздействует на область мозга, играющую главную роль в пищевом поведении.

Потребность в сахаре значительно снизилась у мышей с диабетом, которым ввели пантотенат или бактерию Bacteroides vulgatus.

По словам исследователей, результаты их работы способны помочь людям с метаболическими заболеваниями, однако необходимы дальнейшие клинические исследования.

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