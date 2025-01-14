Найдена кишечная бактерия, снижающая тягу к сладкому

Оказалось, что у участников исследования с диабетом был снижен уровень белка FFAR4, который регулирует выделение гормона GLP-1, отвечающего за уровень сахара в крови и аппетит. Более низкие показатели FFAR4 были связаны с более высокой потребностью в сахаре, а также меньшим количеством микроорганизмов Bacteroides vulgatus в кишечнике.