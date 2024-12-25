Найден самый большой в мире двигатель с огромным расходом топлива

14-цилиндровый двухтактный дизельный двигатель Wärtsilä-Sulzer RTA96-C с турбонаддувом, разработанный для оснащения гигантских контейнеровозов, является самым большим в мире двигателем внутреннего сгорания.
При высоте в 13 метров, длине в 26 метров и весе в 2300 тонн это металлическое чудовище потребляет 250 тонн мазута в день. Как пишет Oddity Central, финский производитель создал настолько большой двигатель, когда стало понятно, что мощности 12-цилиндрового двигателя RTA96C, который использовался ранее, недостаточно для эффективной работы крупных контейнеровозов.
Инженеры не разрабатывали двигатель с нуля. Вместо этого была увеличена мощность RTA96C и добавлено несколько поршней. Материал, из которого создан коленчатый вал, также был усовершенствован, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для 14 цилиндров.
Создать Wärtsilä-Sulzer RTA96-C чрезвычайно трудно и ресурсозатратно, поэтому неудивительно, что подобные двигатели стоят от 25 миллионов долларов.
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