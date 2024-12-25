Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найден самый большой в мире двигатель с огромным расходом топлива

Он расходует более 200 тонн топлива в день.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Wärtsilä

14-цилиндровый двухтактный дизельный двигатель Wärtsilä-Sulzer RTA96-C с турбонаддувом, разработанный для оснащения гигантских контейнеровозов, является самым большим в мире двигателем внутреннего сгорания.

При высоте в 13 метров, длине в 26 метров и весе в 2300 тонн это металлическое чудовище потребляет 250 тонн мазута в день. Как пишет Oddity Central, финский производитель создал настолько большой двигатель, когда стало понятно, что мощности 12-цилиндрового двигателя RTA96C, который использовался ранее, недостаточно для эффективной работы крупных контейнеровозов.

Инженеры не разрабатывали двигатель с нуля. Вместо этого была увеличена мощность RTA96C и добавлено несколько поршней. Материал, из которого создан коленчатый вал, также был усовершенствован, чтобы обеспечить достаточный крутящий момент для 14 цилиндров.

Создать Wärtsilä-Sulzer RTA96-C чрезвычайно трудно и ресурсозатратно, поэтому неудивительно, что подобные двигатели стоят от 25 миллионов долларов.

Ранее в Сибири открылся завод по производству ядерного топлива.