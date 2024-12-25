Найден самый большой в мире двигатель с огромным расходом топлива

При высоте в 13 метров, длине в 26 метров и весе в 2300 тонн это металлическое чудовище потребляет 250 тонн мазута в день. Как пишет Oddity Central, финский производитель создал настолько большой двигатель, когда стало понятно, что мощности 12-цилиндрового двигателя RTA96C, который использовался ранее, недостаточно для эффективной работы крупных контейнеровозов.