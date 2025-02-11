Найден новый вид мух, выдающих себя за термитов

Термиты — насекомые с жесткой социальной иерархией. Их колонии защищают солдаты, а каждое сообщество распознается по уникальному химическому профилю. Считается, что в хорошо охраняемый «замок» этих существ проникнуть невероятно сложно. Ранее это удавалось только горбаткам, чьи взрослые особи имитируют запах термитов.
Теперь международная команда энтомологов на юге Марокко обнаружила новый вид мух семейства Calliphoridae. Личинки этих насекомых имитируют не только запах термитов, но еще и внешность, поведение, а также тактильные сигналы. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.
Обнаруженный вид оказался редким: в десятках термитников ученым удалось найти всего лишь пять личинок Calliphoridae. Они смогли проникнуть к термитам благодаря способности к сложной мимикрии. Ранее такого уровня маскировки у мух не наблюдалось.
Исследование с использованием сканирующей электронной микроскопии и 3D-моделирования выявило три степени мимикрии:
- визуальный камуфляж. На заднем сегменте тела личинок расположена «ложная голова» — хитиновая структура, имитирующая голову рабочего термита. На ней расположены антенны и челюсти такого же размера, как и у термитов. Настоящие же органы скрыты на брюшной стороне. Дыхательные отверстия личинки Calliphoridae выдают за глаза;
- тактильная мимикрия. Вокруг тела личинки расположены 12 пар подвижных «щупалец», покрытых микроскопическими волосками. Их структура и расположение совпадают с усиками термитов;
- химическая маскировка. Состав гидрокарбонатов на кутикуле личинок и термитов совпадают почти на 100%.
Внутри термитников всегда темно, поэтому насекомые узнают друг друга с помощью усиков, благодаря которым они узнают запах собратьев. Если же он отличается, термиты-солдаты мгновенно атакуют и убивают чужеземца. Личинки мух Calliphoridae остаются нетронутыми, так как им удается имитировать характерный запах.
В термитниках, в которых были обнаружены личинки, мухи занимали центральное место и поедали высушенную траву. Ученые заметили, что Calliphoridae чаще всего селятся в местах, где за ними могут ухаживать термиты.
В частности, термиты чистили личинок, перебирая щупальца мандибулами. Также исследователи наблюдали поведение, похожее на трофаллаксис — процесс, обычно характерный для кормления личинок термитов: термиты передавали личинкам полупереваренную целлюлозу с помощью ротового аппарата.
Филогенетический анализ ДНК показал, что личинки мух относятся к роду Rhyncomya, чьи представители обычно питаются падалью. Их ближайшие родственники не имеют связей с термитами.
Ученые продолжают изучение нового вида мух. В будущих исследованиях энтомологи собираются использовать тепловизоры и микрокамеры, чтобы отследить взрослых насекомых рода Rhyncomya в естественной среде. По мнению исследователей, это позволит изучить взрослых особей и раскрыть секреты их жизненного цикла.
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