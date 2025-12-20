Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

На втором месте оказалась Чукотка, где доходы населения увеличились на 28 тысяч, тройку замкнула Магаданская область — прибавка составила 26 тысяч рублей. Чуть меньший рост заработных плат зафиксирован в Ненецком автономном округе, где данный показатель вырос на 25 тысяч рублей.