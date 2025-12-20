Названы регионы России с самым быстрым ростом зарплат

Камчатка возглавила рейтинг регионов России по росту зарплат. Здесь средние заработные платы выросли за год на 38 тысяч рублей. Такие данные приводит РИА Новости.
На втором месте оказалась Чукотка, где доходы населения увеличились на 28 тысяч, тройку замкнула Магаданская область — прибавка составила 26 тысяч рублей. Чуть меньший рост заработных плат зафиксирован в Ненецком автономном округе, где данный показатель вырос на 25 тысяч рублей.
Москва расположилась лишь на пятой строчке, в столице доходы выросли в среднем на 20 тысяч рублей. Аналогичный показатель зафиксирован и в Забайкалье.
Заработки жителей Сахалинской области выросли за год на 19 тысяч рублей. Следом расположилось Подмосковье, жители области стали зарабатывать больше на 17 тысяч рублей.
Жителям Татарстана и Республики Саха стали платить на 15 тысяч рублей больше. Девятую строчку заняла Еврейская автономная область (+14 тысяч рублей). Петербург оказался на десятом месте: в городе на Неве зарплаты увеличились на 13 тысяч рублей.
В среднем россияне стали зарабатывать на 12 тысяч рублей больше.
В исследовании учитывались зарплаты работников организаций до вычета налогов, также учитывались премиальные надбавки. Кроме того, в расчет брались доходы сотрудников со сверхдоходами.