Находка под половицей в Пражском граде рассказала о вкусах королей

Предположили, что это ваниль. Догадку подтвердил химический анализ. А с помощью радиоуглеродного метода исследователи установили временной промежуток: 1513−1666 годы. И, по мнению исследователей, ваниль в этот период в Пражском граде появилась неслучайно. В конце XVI — начале XVII века он был резиденцией императоров из династии Габсбургов. А сама Прага являлась центром, куда поставляли ценные товары из других стран и континентов. И они были доступны только знати.