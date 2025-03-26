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Находка под половицей в Пражском граде рассказала о вкусах королей

В Старом королевском дворце Пражского града археологи обнаружили стручкообразную коробочку ванили. Эта находка относится ко второй половине XVI — XVII века и является самой старейшей, когда-либо найденной в Европе.

Источник: Российская газета

Об удивительной находке рассказали в издании Journal of Archaeological Science: Reports. В 2008—2009 годах археологи проводили раскопки во Владиславском зале Старого королевского дворца. В слое между полами разных столетий и обнаружили остатки ряда растений. Среди них были зерна кофе, фисташки, семена тыквы, оливы. Нашли и остатки стручкообразной коробочки бледно-коричневого цвета. Ее длина — порядка семи сантиметров.

Предположили, что это ваниль. Догадку подтвердил химический анализ. А с помощью радиоуглеродного метода исследователи установили временной промежуток: 1513−1666 годы. И, по мнению исследователей, ваниль в этот период в Пражском граде появилась неслучайно. В конце XVI — начале XVII века он был резиденцией императоров из династии Габсбургов. А сама Прага являлась центром, куда поставляли ценные товары из других стран и континентов. И они были доступны только знати.

Попавшие в Америку в эпоху Великих географических открытий европейцы познакомились там с некоторыми плодовыми растениями. Оттуда и привозили пряности, в том числе и плосколистную ваниль. Ее плоды были хорошо известны жителям Мезоамерики. Так, индейцы добавляли поджаренную ваниль в какао.

Ваниль привозили в Европу из Америки до 1840-х годов, пока не научились способу ручного опыления растения. Тогда и цена на ваниль упала.