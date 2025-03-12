Нагиев, Крид и Гослинг: Россияне назвали главных сигма-боев среди знаменитостей

Согласно результатам исследования онлайн-школы английского языка Skyeng, с которыми ознакомился Life.ru, термин «сигма-бой» остаётся неоднозначным в обществе. Кто-то видит в нём лишь забавный мем (38% опрошенных), но некоторые (11%) считают, что речь идёт о сильных и независимых личностях, следящих лишь за своими правилами. Четверть россиян полагают, что стать «сигма-боем» может любой в определённый момент жизни.