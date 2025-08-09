Популярные темы
Нагасаки: трагедия, о которой в Японии не принято говорить

9 августа весь мир вспоминает атомную бомбардировку Нагасаки, которую произвели США. Она унесла тысячи жизней. Почему Япония избегает указывать на виновников, то есть США, сосредотачиваясь на уроках катастрофы — в материале ВФокусе Mail.

Рабочие собираются у подножия Статуи мира в Нагасаки перед церемонией, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки, в Парке мира в Нагасаки.
Рабочие собираются у подножия Статуи мира в Нагасаки перед церемонией, посвященной 80-й годовщине атомной бомбардировки, в Парке мира в Нагасаки.Источник: AP 2024

Порочное молчание в японском обществе

Василий Молодяков, доктор политических наук и профессор Университета Такусёку, отмечает, что на мемориальных церемониях в Нагасаки и Хиросиме власти всегда избегали упоминаний о том, кто сбросил атомные бомбы.

«Япония воспринимала войну на Тихом океане как противостояние с коалицией, а не только с США», — объяснил эксперт в разговоре с ВФокусе Mail. Для японцев важнее осмыслить собственное поражение и гуманитарную трагедию, чем искать виновных. «Начав войну, они считают себя ответственными за ее последствия», — добавил Молодяков.

По его словам, именно эта позиция отражена в СМИ, кино и литературе, где антиамериканские настроения фактически отсутствуют. Такая риторика сохраняется на протяжении десятилетий, поэтому нет ничего удивительного в том, что ни один из японских политиков не упомянул США на церемонии в Мемориальном парке мира по случаю 80-й годовщины атомной бомбардировки Хиросимы.

Как рассказал ВФокусе Mail кандидат исторических наук, японист Олег Парамонов, американцы сыграли ключевую роль в формировании японского восприятия трагедий Хиросимы и Нагасаки. В первые годы после войны местные власти скрывали от населения масштабы катастрофы, а американская оккупационная администрация ввела цензуру на информацию о событиях. Когда ситуация в стране стабилизировалась, Вашингтон и японские консерваторы договорились о том, чтобы представлять бомбардировки как неизбежное зло войны, а не как конкретные действия США. С тех пор атомные удары стали восприниматься абстрактно, как часть логики войны.

«Вместо этого американцы предприняли попытку сместить фокус негативного восприятия с США на СССР. Эта кампания, хотя и не вполне успешная, сделала Курильские острова более обсуждаемой темой, чем трагедии Хиросимы и Нагасаки», — пояснил Параманов.

По его словам, на уроках истории в японских школах дети изучают этот период, так что знают, что бомбы сбросили американцы. Тем не менее, при обсуждении этой темы акцент всегда смещается в сторону. Также не последнюю роль в восприятии трагедии сыграла американская политика после победы над Японией.

«Американцы осознали необходимость восстановления Японии как своего главного союзника в регионе. Они не просто вложились в экономику — они позволили японцам “сохранить лицо”, что для японской ментальности имеет огромное значение. Вместо унизительных репараций, признания императора военным преступником Вашингтон предложил план: технологии, инвестиции и доступ на свои рынки. Так родилось “японское экономическое чудо”, а США выступили не оккупантами, а партнерами. За это японцы благодарны американцам до сих пор», — добавил японист.

Фото Корпуса связи Армии США, показывающее разрушения, оставшиеся после взрыва атомной бомбы над Нагасаки, 9 августа 1945 года.
Фото Корпуса связи Армии США, показывающее разрушения, оставшиеся после взрыва атомной бомбы над Нагасаки, 9 августа 1945 года.Источник: AP 2024

Атомный ужас

9 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил на Нагасаки плутониевую бомбу «Толстяк» мощностью около 21 килотонны. Взрыв мгновенно унес около 40 тысяч жизней, а в последующие месяцы число погибших достигло 80 тысяч. Еще около 100 тысяч пострадали от радиации и ожогов. Бомбардировщик B-29 под командованием Чарльза Суини сначала должен был атаковать город Кокура, но из-за облачности и плохой видимости был перенаправлен на Нагасаки. Взрыв произошел в 11:02 утра на высоте примерно 500 метров над городом. В операции участвовало семь самолетов: три разведчика, три ударных и один резервный, находившийся на острове Иводзима.

При этом историки отмечают, что к августу 1945 года Япония была истощена, ее флот и авиация были фактически уничтожены, а капитуляция казалась неизбежной. Острой необходимости в применении ядерного оружия на тот момент не было. Однако США хотели не только ускорить конец войны, но и продемонстрировать мощь нового оружия.

В биографической книге писателей Кая Берда и Мартина Шервина об американском создателе атомной бомбы Роберте Оппенгеймере говорится, что незадолго до трагедии японские власти связывались с американцами и вели переговоры о капитуляции.

Панорамный вид на памятник в эпицентре атомной бомбардировки Нагасаки.
Панорамный вид на памятник в эпицентре атомной бомбардировки Нагасаки.Источник: Dean S. Pemberton/CC BY-SA 4.0

Эхо трагедии

Хотя с момента чудовищной бомбардировки прошло 80 лет, многие потомки выживших продолжают страдать от радиационных заболеваний, которые передаются из поколения в поколение, включая повышенный риск онкологии, катаракты и генетических мутаций. Для них в японское языке придумали специальное слово — хибакуся. Дословно оно переводится как «люди, подвергшиеся радиации». В 2025 году число выживших хибакуся в Японии сократилось до менее чем 100 тысяч человек, сообщили в Министерстве здравоохранения, труда и благосостояния Японии. Их средний возраст составляет 86 лет.

При этом они до сих пор продолжают сталкиваться со стигматизацией и дискриминацией в обществе — им чаще других отказывают в работе, они испытывают трудности со вступлением в брак и зачастую отказываются от идеи рождения детей, опасаясь, что им передадутся генетические нарушения. В первые годы после бомбардировок многие хибакуся вынужденно скрывали свою историю, боясь последствий и предвзятого отношения. Для многих из них отсутствие адекватной медицинской помощи и социальной поддержки было дополнительным фактором отчуждения.

Сегодня восприятие трагедии у японцев сильно разнится в зависимости от возраста и географической привязанности. «Для жителей Хиросимы и Нагасаки это до сих пор болезненная тема и серьезная травма, ведь у многих из них погибли или пострадали родственники, — пояснил Молодяков. — Однако в Токио и других регионах события 1945 года воспринимаются как далекая история. Чем моложе японцы, тем более отстраненное у них отношение».

Дарья Баева