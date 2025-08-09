Нагасаки: трагедия, о которой в Японии не принято говорить

9 августа 1945 года американский бомбардировщик B-29 сбросил на Нагасаки плутониевую бомбу «Толстяк» мощностью около 21 килотонны. Взрыв мгновенно унес около 40 тысяч жизней, а в последующие месяцы число погибших достигло 80 тысяч. Еще около 100 тысяч пострадали от радиации и ожогов. Бомбардировщик B-29 под командованием Чарльза Суини сначала должен был атаковать город Кокура, но из-за облачности и плохой видимости был перенаправлен на Нагасаки. Взрыв произошел в 11:02 утра на высоте примерно 500 метров над городом. В операции участвовало семь самолетов: три разведчика, три ударных и один резервный, находившийся на острове Иводзима.