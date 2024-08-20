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Наедине с собой: как научиться рассчитывать только на себя

Важно научиться прислушиваться к себе, чтобы добиться цели самостоятельно.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Начинать что-то новое всегда нелегко. Порой мы рассчитываем на помощь и поддержку близких людей, но они не всегда готовы принять нашу новую цель. Что же делать в таком случае, чтобы не «убить» свою мечту?

В журнале Psychologies рассказывали, как идти к цели самостоятельно и не рассчитывать на поддержку со стороны.

Задавайте себе вопросы и прислушивайтесь к себе

Постарайтесь пропускать критические замечания со стороны и начните задавать себе вопросы:

  • «Это то, чего я хочу прямо сейчас?»;
  • «Как я чувствую себя, общаясь с этим человеком?»;
  • «Нравятся ли мне средства, благодаря которым я смогу достигнуть этой цели?».

Вести внутренние диалоги сначала может быть сложно, но постепенно это войдет в привычку и сделает жизнь более комфортной.

Вспомните, когда вы сами достигали цели, опираясь на свои умения

Любое, даже незначительное воспоминание о достижениях — это успех.

Вспомните, когда ваша идея понравилась коллегам по работе, клиенту и друзьям, и когда результаты работы многие хвалили.

Ваш успешный опыт — лучший строительный материал для достижения поставленной цели.

Поддерживайте себя сами

Вместо того, чтобы ждать поддержку от других, оказывайте ее себе сами, напоминая как можно чаще:

  • «У тебя все получится!»;
  • «Кто, если не ты?»;
  • «Я в тебе не сомневаюсь!».

Найдите команду единомышленников

Найдите тех, кто будем с вами «на одной волне». Это могут быть люди из общества молодых бизнесменов или участники тренинга по актерскому мастерству.

Также можно объединиться с каким-то человеком. Он будет вдохновлять вас на первые шаги, а вы — его. Необходимость «отчитываться» по результатам предпринятых действий делает многих из нас более дисциплинированными.

Представляйте свой успех

Представьте, что вы сделали первые шаги на пути к цели и у вас начало получаться. Пофантазируйте, как близкие в восторге от ваших успехов, как вы получаете положительные отзывы о вашей работе.

Погрузитесь полностью в состояние успеха и прочувствуйте его.

Со временем вы почувствуете, насколько легче вам становиться идти к цели без поддержки окружающих.

Хвалите себя

В конце дня подводите итоге. Хвалите себя даже за самый маленький шаг, который вас приблизил к цели. Вы сдвинулись с места, значит, нужно поблагодарить себя.

Если отыскать повод для хвальбы не получается, задайте себе вопрос: «За что я сегодня себе благодарен? За что я могу себя похвалить?». Тогда процесс пойдет быстрее.

Ранее психолог рассказала, как не думать об упущенных возможностях и перестать откладывать свою жизнь на потом.