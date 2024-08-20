Наедине с собой: как научиться рассчитывать только на себя

Начинать что-то новое всегда нелегко. Порой мы рассчитываем на помощь и поддержку близких людей, но они не всегда готовы принять нашу новую цель. Что же делать в таком случае, чтобы не «убить» свою мечту?
В журнале Psychologies рассказывали, как идти к цели самостоятельно и не рассчитывать на поддержку со стороны.
Задавайте себе вопросы и прислушивайтесь к себе
Постарайтесь пропускать критические замечания со стороны и начните задавать себе вопросы:
- «Это то, чего я хочу прямо сейчас?»;
- «Как я чувствую себя, общаясь с этим человеком?»;
- «Нравятся ли мне средства, благодаря которым я смогу достигнуть этой цели?».
Вести внутренние диалоги сначала может быть сложно, но постепенно это войдет в привычку и сделает жизнь более комфортной.
Вспомните, когда вы сами достигали цели, опираясь на свои умения
Любое, даже незначительное воспоминание о достижениях — это успех.
Вспомните, когда ваша идея понравилась коллегам по работе, клиенту и друзьям, и когда результаты работы многие хвалили.
Ваш успешный опыт — лучший строительный материал для достижения поставленной цели.
Поддерживайте себя сами
Вместо того, чтобы ждать поддержку от других, оказывайте ее себе сами, напоминая как можно чаще:
- «У тебя все получится!»;
- «Кто, если не ты?»;
- «Я в тебе не сомневаюсь!».
Найдите команду единомышленников
Найдите тех, кто будем с вами «на одной волне». Это могут быть люди из общества молодых бизнесменов или участники тренинга по актерскому мастерству.
Также можно объединиться с каким-то человеком. Он будет вдохновлять вас на первые шаги, а вы — его. Необходимость «отчитываться» по результатам предпринятых действий делает многих из нас более дисциплинированными.
Представляйте свой успех
Представьте, что вы сделали первые шаги на пути к цели и у вас начало получаться. Пофантазируйте, как близкие в восторге от ваших успехов, как вы получаете положительные отзывы о вашей работе.
Погрузитесь полностью в состояние успеха и прочувствуйте его.
Со временем вы почувствуете, насколько легче вам становиться идти к цели без поддержки окружающих.
Хвалите себя
В конце дня подводите итоге. Хвалите себя даже за самый маленький шаг, который вас приблизил к цели. Вы сдвинулись с места, значит, нужно поблагодарить себя.
Если отыскать повод для хвальбы не получается, задайте себе вопрос: «За что я сегодня себе благодарен? За что я могу себя похвалить?». Тогда процесс пойдет быстрее.
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