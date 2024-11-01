Наедине с собой: как научиться наслаждаться одиночеством

Довольно часто возникает желание потянуться за телефоном, чтобы заполнить эти моменты, ответить на рабочие письма или зайти в социальные сети. Главный исследователь Лаборатории одиночества в Даремском университете (Англия) Туи-ви Нгуен рассказал, что и он раньше так делал. Это естественная склонность справляться со стрессом и скукой, особенно если мы слишком устали, чтобы заниматься чем-то, что требует больше усилий и внимания.