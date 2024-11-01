Наедине с собой: как научиться наслаждаться одиночеством

Часто люди боятся остаться в одиночестве. Это считается и моментов, когда они остаются наедине с собой во время поездки в метро или ожидания автобуса.
Довольно часто возникает желание потянуться за телефоном, чтобы заполнить эти моменты, ответить на рабочие письма или зайти в социальные сети. Главный исследователь Лаборатории одиночества в Даремском университете (Англия) Туи-ви Нгуен рассказал, что и он раньше так делал. Это естественная склонность справляться со стрессом и скукой, особенно если мы слишком устали, чтобы заниматься чем-то, что требует больше усилий и внимания.
Нгуен рассказал, в чем преимущества одиночества и как научиться им наслаждаться.
Преимущества одиночества
Одиночество влияет на наши эмоции и мысли. Так, оно помогает восстановить эмоциональный баланс.
В Лаборатории одиночества Нгуен предлагает участникам провести время наедине в течение 15 минут. После эксперимента люди отмечают, что они стали менее возбужденными, напряженными, а также нервными.
Ученый называет это «эффектом деактивации». Одиночество ослабляет сильные эмоции, которые часто возникают из-за действий, которые мы совершаем в окружении других людей, например, из-за удовольствия от разговоров на вечеринке или из-за волнения перед выступлением перед группой.
Несмотря на то, что эти действия приносят удовлетворение, они требуют много энергии, из-за чего выматывает. Именно тогда одиночество становится ценным, позволяя вам нажать на кнопку перезагрузки и восстановить силы.
Чтобы научиться пользоваться одиночеством, понадобится всего несколько шагов.
Начинайте постепенно
Лучший способ привыкнуть к одиночеству — полностью принять его, привыкнуть.
Часто, когда мы хотим выработать привычки, связанные с пребыванием в одиночестве, мы не знаем, как проводить время наедине с собой. И если вам непривычно уединение, начните с малого.
Например, можно прогуляться в одиночестве, почитать книгу или во время обеденного перерыва на работе отправить есть в свою машину.
Если вы начнете с малого, это поможет вам по-новому взглянуть на одиночество, и вы не будете ассоциировать его с дискомфортом, а будете воспринимать как одну из маленьких радостей вашего дня.
Измените свое представление об одиночестве
Важно рассматривать одиночество как ценную возможность для регуляции эмоций и самоанализа, а не как условие, навязанное внешними обстоятельствами или продиктованное планами и решениями других людей.
Если вы не знакомы с одиночеством, то хорошим первым шагом будет просто быть открытым и любопытным по отношению к нему. Также полезно сосредоточиться на преимуществах, которые может принести одиночество, не заставляя себя наслаждаться им прямо сейчас — дайте ему шанс и посмотрите, что вы почувствуете!
Спланируйте время наедине с собой
Часто люди используют время в одиночестве для того, чтобы выполнить работу по дому, посмотреть фильмы и сериалы или полистать ленту новостей в социальных сетях. Однако таким образом возникает постоянно ощущение того, что вы находитесь в заботах.
Вместо этого займитесь, например, самоанализом. Если же вам кажется, что это занятие контрпродуктивное, абсолютно нормально не делать ничего.
Но если же хочется чем-то заняться, стоит выбрать занятия, в которых будет задействован ваш мозг. Так, могут подойти решение головоломок, прослушивание интересного подкаста или чтение книги.
Если какое-то занятие вызывает у вас беспокойство, оно противоречит цели уединения для восстановления сил, поэтому в следующий раз попробуйте что-то другое. В конечном счете, главное — иметь четкое представление о том, что вы хотите получить от уединения, и это поможет вам извлечь максимум пользы из этого состояния.
Найдите время и место для уединения
Если есть возможность посидеть в комнате наедине, нужно обязательно есть воспользоваться. А если вы живете с семьей, просыпайтесь на полчаса раньше, чем встанут домочадцы, чтобы побыть в одиночестве утром, выпить чашку кофе или чая и позавтракать.
Если же такой возможности нет, можно выйти на улицу. Природа — еще одна идеальная обстановка для уединения, позволяющая отдохнуть от когнитивных и социальных нагрузок.
Однако для того, чтобы в полной мере ощутить восстанавливающую силу природы, крайне важно чувствовать себя в безопасности в таких местах.
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