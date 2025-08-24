«Эта бригада работает в районе ПВО зоны Киева. Название для них взяли с Запада, сейчас это в моде, например, “Призрак Киева”, “Закалённый глаз”, “Лётчики-асы”. Это всё надумано, это всё для рекламы», — цитирует Попова аif.ru.
Ключевая проблема украинской военной авиации заключается в критическом кадровом дефиците. Не хватает как лётного состава, так и технического персонала, необходимого для поддержания боеготовности авиационной техники. Как следствие, за громким названием бригады стоят лишь рядовые пилоты со средним уровнем подготовки.
Кроме того, не менее сложная ситуация складывается и с другими типами самолётов. Истребители Су-27, некогда составлявшие гордость украинской авиации, также находятся в предельно изношенном состоянии. По словам Попова, сейчас боеготовы около 12−18 машин, причём их техническое состояние варьируется от условно пригодных до требующих серьёзного ремонта.
Напомним, что вчера, 23 августа, на МиГ-29 разбился один из пилотов, известных как «призраки Киева», Сергей Бондарь. Он служил в 40-й бригаде тактической авиации, занимал должность заместителя командира эскадрильи.