«Надумано, это всё для рекламы»: Генерал Попов развеял легенды о «призраках Киева»

Украинские военно-воздушные силы испытывают серьезные проблемы с авиацией. По мнению российского генерал-майора Владимира Попова, количество боеспособных МиГ-29 в составе ВВС Украины оценивается в 18−25 единиц. Он также считает, что известность 40-й бригады тактической авиации, получившей название «призрак Киева», была создана скорее благодаря успешной пиар-кампании, чем реальным боевым успехам.

Источник: AP 2024

«Эта бригада работает в районе ПВО зоны Киева. Название для них взяли с Запада, сейчас это в моде, например, “Призрак Киева”, “Закалённый глаз”, “Лётчики-асы”. Это всё надумано, это всё для рекламы», — цитирует Попова аif.ru.

Ключевая проблема украинской военной авиации заключается в критическом кадровом дефиците. Не хватает как лётного состава, так и технического персонала, необходимого для поддержания боеготовности авиационной техники. Как следствие, за громким названием бригады стоят лишь рядовые пилоты со средним уровнем подготовки.

Кроме того, не менее сложная ситуация складывается и с другими типами самолётов. Истребители Су-27, некогда составлявшие гордость украинской авиации, также находятся в предельно изношенном состоянии. По словам Попова, сейчас боеготовы около 12−18 машин, причём их техническое состояние варьируется от условно пригодных до требующих серьёзного ремонта.

Напомним, что вчера, 23 августа, на МиГ-29 разбился один из пилотов, известных как «призраки Киева», Сергей Бондарь. Он служил в 40-й бригаде тактической авиации, занимал должность заместителя командира эскадрильи.